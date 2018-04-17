«Борьба с американским истеблишментом»: остановит ли Трамп введение новых санкций против России

Дональд Трамп решил не торопиться с введением нового пакета антироссийских санкций. Как пишет The Washington Post со ссылкой на окружение президента США, он пока изучает очередные ограничения. Сообщается, что Трамп выразил недовольство утечкой информации о санкциях. Напомним, что 15 апреля антироссийские меры анонсировала постпред Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли. В экспертном сообществе не исключают, что глава Белого дома вынужден считаться с интересами американского политического истеблишмента.

Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на близкие к американскому лидеру источники. По их словам, президент обсудил очередные ограничения со своими советниками по национальной безопасности в понедельник, 16 апреля.

«Трамп выразил своё недовольство тем, что информация о санкциях стала достоянием гласности, потому что у него ещё нет уверенности по вопросу их введения», — отмечает издание.

В администрации также утверждают, что экономические ограничения, наряду с остальными возможными антироссийскими мерами, находились в процессе рассмотрения, однако глава Белого дома ещё не давал разрешения на их официальный ввод.

«Представители администрации заявили, что Трамп вряд ли одобрит какие-либо дополнительные санкции в отношении России без подходящего для этого повода», — пишет The Washington Post.

«На подходе новые санкции»

Между тем в воскресенье, 15 апреля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в эфире CBS заявила, что Вашингтон введёт санкции в отношении России 16 апреля.

«На подходе новые санкции в отношении России. Секретарь (министр финансов. — RT) Мнучин объявит их в понедельник, если ещё не сделал этого, и они будут прямо касаться компаний, которые работают с оборудованием, связанным с Асадом и применением химического оружия», — сказала Хейли.

Кроме того, в интервью Fox News дипломат отметила, что у Москвы и Вашингтона сейчас «крайне натянутые отношения». Ответственность за них постпред США возложила на Россию, поставив ей в вину кризис на Украине, помощь Дамаску, сотрудничество с Ираном и даже оказание поддержки президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

«Всё, что мы делаем, — даём России понять, что мы не станем с этим мириться. Поэтому ей нужно сделать выбор. В настоящий момент у России нет настоящих друзей. Те друзья, которые у неё есть сейчас, вредят ей. И я думаю, они (власти страны. — RT) это чувствуют. Это и то, что мы недавно поместили под санкции российских олигархов, что впоследствии обвалило их фондовый рынок. Или то, что мы поставили оружие на Украину, или то, что мы недавно выслали из страны 60 российских сотрудников дипмиссии. И санкции будут вводиться и в дальнейшем, о чём вы узнаете в понедельник (16 апреля. — RT)», — заявила Хейли.

От высказываний постпреда США при ООН поспешили откреститься в администрации Трампа. Так, один из представителей команды президента подчеркнул, что слова Хейли были её личным мнением.

«Источник в Белом доме отметил, что Хейли действовала самостоятельно и совершила ошибку, которую теперь необходимо исправить», — пишет WP.

Точные сроки ввода ограничений в администрации называть отказались.

«Дополнительные санкции в отношении России обсуждаются, и решение будет принято в ближайшем будущем», — уточнила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге.

Её слова повторила и официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, отметив, что не намерена делать заявления раньше Белого дома.

«Что касается новых санкций (в отношении России. — RT), это тот вопрос, который всегда нами рассматривается», — сказала Науэрт в эфире Fox News.

Однако не все в команде Трампа считают, что заявления Хейли не имели под собой оснований. В частности, источники The Washington Post подчёркивают, что дипломат практически никогда не предпринимает шагов, не согласовав их лично с Дональдом Трампом.

Дональд Трамп и Никки Хейли

Reuters

«Она обычно беседует напрямую с президентом, минуя остальных в Белом доме, и получает указания прямо от него. Часто мы даже не знаем о них», — сообщил представитель администрации.

Отсутствие у США единой линии в плане объявления о важных решениях отмечают и эксперты. В частности, политолог Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил мнение, что происходит это из-за продолжающейся в Вашингтоне внутриполитической борьбы.

«Санкции — серьёзный инструмент внутриполитической борьбы. Также мы видим несистемность и непоследовательность самого Дональда Трампа. Ведь он и его администрация в течение недели могут сделать совершенно разные заявления по той же России, что мы также неоднократно наблюдали. У них нет единой линии», — пояснил Блохин RT.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк считает, что Трамп всячески пытается сконцентрироваться на внутренних проблемах своей страны, тогда как его окружение заинтересовано в акцентировании внимания президента именно на внешнеполитических аспектах.

«Сам Дональд Трамп полагает, что США должны сконцентрироваться на решении своих внутренних проблем, уделяя меньше внимания попыткам продвижения американской демократии в мире. Американский истеблишмент отвергает подобный подход, который можно охарактеризовать как America first: они считают, что США должны быть во главе либеральной революции в мире, осуществлять смену режимов. Поэтому заявления и действия членов команды Трампа часто противоречат тому, что пытается сделать американский президент. Это вызывает недоумение, за кем же последнее слово в Вашингтоне», — рассказал RT Батюк.

«Это связано с тем, что продолжается борьба между Дональдом Трампом и так называемым внутренним американским государством: она идёт с переменным успехом — и результатом является то, что американская политика оказывается крайне непоследовательной», — подчеркнул политолог.

Идея фикс

Тем временем в России увлечённость Соединённых Штатов санкциями по поводу и без назвали навязчивой идеей.

«Санкционные устремления против России действительно приобретают характер навязчивой идеи. Мы по-прежнему не считаем эти санкции законными. Считаем их противоречащими международному праву и правилам ВТО», — отметил 16 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на абсурдность попыток Вашингтона увязать новые ограничения с ситуацией в Сирии.

«Конечно, это не может иметь никакого отношения и не может никак обусловливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или любой другой стране мира. Это не что иное, как именно международное экономическое рейдерство», — добавил пресс-секретарь.