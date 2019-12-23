Борьба резолюций: почему США обвинили Россию и Китай в срыве гуманитарного снабжения Сирии

Глава Госдепа США Майк Помпео обвинил Москву и Пекин в том, что миллионы сирийцев остались без поставок гуманитарной помощи. Таким образом госсекретарь прокомментировал решение России и Китая заблокировать западный проект резолюции, сохраняющей коридор вблизи иракской границы — там, где население может получать эти товары от официального Дамаска. Как объяснил ранее постпред России в ООН Василий Небензя, сегодня ситуация отличается от реалий 2014 года, и сторонам необходимо стремиться к тому, чтобы поставки гуманитарной помощи в САР производились с ведома властей республики. Россия и КНР предложили альтернативный вариант резолюции, но он не набрал нужного количества голосов в Совбезе. По мнению экспертов, за обвинениями Госдепа скрывается вовсе не сочувствие к простым сирийцам, а стремление и дальше подпитывать своих военно-политических союзников в регионе.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал «постыдным» решение России и Китая заблокировать предложенную в СБ ООН Бельгией, Германией и Кувейтом резолюцию о гуманитарной помощи жителям Сирии. Об этом говорится в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте Госдепа. По мнению Помпео, реализация заблокированной инициативы позволила бы получить жизненно важную помощь по меньшей мере четырём миллионам сирийцев, но этого не произойдёт якобы по вине Москвы и Пекина.

«Вместо этого обе страны предпочли оказать поддержку своему младшего партнёру в Дамаске, тем самым поставив под угрозу в разгар зимы жизни миллионов ни в чем не повинных гражданских лиц», — говорится в заявлении.

По словам главы Госдепа, трансграничным поставкам гуманитарных грузов ООН не будет альтернативы до тех пор, пока сирийский режим «не прекратит войну против своего народа».

Действия России и Китая, заблокировавших резолюцию, свидетельствуют о «безразличии этих государств» к гуманитарным проблемам сирийцев, считает Помпео.

«Обращаюсь к России и Китаю, которые решили сделать политическое заявление и выступили против этой резолюции: на ваших руках кровь», — подчеркнул госсекретарь США, добавив, что именно Штаты являются крупнейшим гуманитарным донором Сирии.

Госсекретарь США Майк Помпео

Reuters

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Суверенитет и территориальная целостность

Напомним, режим упрощённого перемещения гуманитарных грузов на территорию Сирии был введён резолюцией 2165 Совбеза ООН в 2014 году. Документ определяет четыре ключевых гуманитарных перехода через сирийскую границу в районе населённых пунктов Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава, расположенных на границе с Турцией, Эль-Ярубия, находящегося на границе с Ираком, а также иорданского города Аль-Рамата.

Срок действия резолюции неоднократно продлевался, на данный момент он истекает 10 января 2020 года.

Однако ряд стран не удовлетворила перспектива простого продления постановления 2014 года. На минувшей неделе в СБ ООН поступили сразу два проекта резолюций, пересматривающих сложившийся порядок.

С одной стороны, свой вариант предложили Бельгия, Германия и Кувейт. Их инициатива предполагает сокращение количества гуманитарных переходов до трёх, оставив возможность восстановления четвёртого. Тройка стран предложила оставить пропускные пункты на границе с Ираком и Турцией, чтобы грузы могли перемещаться на сирийскую территорию без согласования с официальным Дамаском. При этом работу пропускного пункта на границе с Иорданией предлагалось приостановить.

Этот вариант не устроил российскую сторону, которая настаивает на том, что оставить следует только два КПП на границе с Турцией — «Баб-эс-Салям» и «Баб-эль-Хава». Как отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, предлагаемый ФРГ, Кувейтом и Бельгией проект не соответствует изменениям, произошедшим в регионе с 2014 года. Сегодня многие районы Сирии могут получать поддержку не с заграничных территорий, а непосредственно в Сирии, при этом гуманитарный переход на границе с Иорданией и вовсе давно не используется.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

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Позицию Москвы поддержал Пекин. Как отметил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, механизм оказания трансграничной помощи был принят, исходя из особых обстоятельств, и в контексте развивающейся ситуации на местах необходимо оперативно провести его оценку.

«Мы всегда придерживались той позиции, что в рамках любой операции должны соблюдаться суверенитет и территориальная целостность соответствующей страны», — заявил Чжан Цзюнь, отметив, что за улучшение гуманитарной ситуации в стране отвечает в первую очередь сирийское правительство и «приоритетом должно стать оказание гуманитарной помощи с территории самой Сирии».

В итоге этих разногласий Совбез ООН не смог принять резолюцию о механизме доставки гуманитарной помощи в Сирию: Россия и КНР наложили вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, однако не был принят и российский проект резолюции, поскольку за документ проголосовали только пять стран, против выступили шесть государств, ещё четыре страны воздержались. Таким образом, резолюция не набрала необходимых для принятия девяти голосов.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя итоги заседания в Совбезе, западные партнёры выставили себя в «очень неприглядном свете». По словам дипломата, российская сторона подготовила свой проект резолюции, который был нацелен на сохранение трансграничных поставок гумпомощи в Сирию с участием ООН через два реально работающих пункта пропуска в те районы, которые действительно не могут получить помощь из других источников, а именно в провинцию Идлиб.

«Однако двойные стандарты и политическая ангажированность наших западных партнёров загубили оба проекта резолюции», — отметил Небензя.

Как пояснил российский дипломат, в сложившейся ситуации нельзя не учитывать позицию сирийского правительства, которое выступает против трансграничной помощи, поскольку такая гуманитарная поддержка должна поступать только с согласия властей страны — адресата помощи. Однако Москва всё же согласна с тем, что трансграничная помощь должна поставляться в районы, где она действительно необходима.

«Конечно, сегодня победителей нет, есть только проигравшие. Это простые сирийские граждане, которые рискуют в будущем остаться без помощи. Попытки возложить на Россию ответственность за то, что механизм не был продлён, абсолютно необоснованные», — подчеркнул российский постпред.

Заседание Совбеза ООН

AFP

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«Штаты хотят подпитывать своих подопечных»

По мнению экспертов, обвинения, прозвучавшие со стороны главы Госдепа Майка Помпео в адрес России, лишены оснований. Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов, говоря о плачевном положении жителей Сирии, Госдеп, по сути, раскритиковал собственные же решения.

«К тому, что в Сирии сложилась кризисная ситуация, в значительной мере приложили свою руку сами Штаты. И готовилась эта ситуация очень давно — ещё 20 лет назад Вашингтон объявил действующий в САР политический режим «изгоем» и начал вводить против республики жёсткие экономические санкции. И даже сейчас, когда в Сирии сложилась достаточно жёсткая гуманитарная ситуация, Штаты не собираются отменять свои санкции, введённые много лет назад», — отметил эксперт.

Причём в экономической блокаде Сирии принимают участие не только США, но и их союзники — Австралия, Канада, Евросоюз, добавил Крылов. Поэтому слова Помпео о большом вкладе Штатов в гуманитарную поддержку Сирии далеки от истины. По мнению экспертов, Вашингтон преследует сугубо корыстные цели, пытаясь пролоббировать выгодный для себя вариант резолюции о гуманитарных коридорах.

«В тех районах, где Штаты хотят оставить гуманитарные коридоры, сконцентрированы курды — военные союзники и опора американцев в регионе. Именно им и хотят переправлять грузы США, и поэтому американская сторона добивается, чтобы таких переходов было много», — пояснил Крылов.

Похожей точки зрения придерживается и профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.

«Штаты хотят подпитывать через коридоры вовсе не всех сирийцев, а своих подопечных, которых они используют против режима Асада. Именно для того, чтобы перекрыть эту «помощь», Россия и предложила создать такой механизм, чтобы реальная помощь поступала в страну под контролем сирийского правительства», — пояснил эксперт в беседе с RT.

При этом Госдеп намеренно искажает в своих заявлениях реальную ситуацию, поскольку на деле Россия и Китай никак не способствовали перекрытию поставок гуманитарной помощи в Сирию, добавил Вавилов.

«Сейчас Запад льёт крокодиловы слёзы по поводу несчастной судьбы сирийского народа и одновременно не торопится оказывать ему реальную поддержку. Американская сторона просто пытается выставить такие условия, которые будут нацелены против Асада. При этом напрямую Вашингтон не стал инициировать проект резолюции. Вместо этого американцы выставили на первый план своих союзников, которые и стали формальными заявителями», — подытожил эксперт.