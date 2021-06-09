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Борьба против «Северного потока»: Зе-команда надеется на продолжение поставок газа через Украину в течение 10 лет

09 июня 2021, 21:15  •  135 • Украина

Украинская власть пытается отчаянно противодействовать запуску газопровода «Северный поток-2», одна из нитей которого была достроена недавно, ведь он позволит РФ и Германии избавиться от монополии Украины на транзит газа в Европу.

Президент Владимир Зеленский намерен предложить некий альтернативный сценарий борьбы с газопроводом, который устроит как Вашингтон, так и Киев.

«В Офисе Президента (ОП) разработали альтернативный сценарий запрету Северного потока-2, который предложит Зеленский Байдену в Вашингтоне относительно энергетической безопасности Европы. Украина потребует от Германии заключить контракт на поставки газа через украинскую ГТС на 10 лет до ввода Северного потока-2, что позволит выполнить программу президента США по диверсификации газового рынка Европы», - пишет телеграм-канал «Резидент».


К слову, параллельно с этим «Нафтогаз Украины» оплачивает услуги лоббистской фирмы из Вашингтона «Йорктаун солюшнз», которая занимается антипиаром российско-германского проекта в СМИ и соцсетях. Лоббисты размещают платные публикации в информационном пространстве, рассылают е-мейлы и звонят по телефону влиятельным лицам с предложением присоединиться к кампании против «Потока». Впрочем, пока у них получается не очень - из политиков удалось привлечь поляка Радека Сикорски, написавшего сообщение в «Твитере» с призывом остановить строительство газопровода.

В свете состоявшегося недавно разговора между главами США и Украины, Зе-команда пытается представить все дело так, будто американцы с ними советуются, а также обязательно учтут интересы Киева в ходе предстоящей встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Однако на деле все далеко не так: госсекретарь Энтони Блинкен опроверг заявление Зеленского, якобы Штаты не предупреждали Украину о намерениях отказаться от санкций против «Северного потока-2». По его словам, Вашингтон предупреждал, но информация до Зеленского не дошла. Сложно сказать, кого именно госсекретарь таким образом выставил с худшей стороны. Или самого президента Украины, который не понимает настоящее положение дел касательно сотрудничества с «партнерами». Или его команду, которая не донесла до гаранта слова представителей США. Или украинскую дипломатию, которая вопреки всему шапкозакидательству и громким «планам сдерживания России» не в состоянии помешать функционированию «Потока». Похоже, что киевская власть намерена сознательно врать прессе и обществу, надеясь, что обман не вскроется. Фактически Зеленского пригласили в Вашингтон, чтобы донести инструктаж, как придется действовать в связи с договоренностями лидеров США и РФ, не более того. Это будет что угодно, но точно не «переговоры двух стратегических партнёров», как это преподносит Банковая и близкие к ней политологи и блогеры.

Что касается резких заявлений Зе-команды и попыток исказить слова западных политиков, то в США и ЕС теперь будут к такому готовы. Поэтому в будущем Украину могут начать осаждать менее дипломатично, чем сейчас. Ясно одно - жертвовать своими политическими и экономическими интересами ради Киева Запад не собирается, и функционирование «Северного потока-2» - вопрос ближайшего будущего.

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