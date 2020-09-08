«Борьба продолжается и там, и там»: Саакашвили прокомментировал своё возможное премьерство в Грузии

Глава исполнительного комитета реформ и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал информацию о своём возможном назначении на должность премьер-министра Грузии после парламентских выборов в этой стране. Об этом он написал на странице в Facebook.По словам Саакашвили, он согласился на предложение объединённой грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября.«Дело в том, что сейчас парламентские выборы не проводятся в Украине, а проводятся в Грузии. Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия», - отметил он.Саакашвили напомнил, что в настоящее время руководит исполкомом Нацсовета реформ в Украине, готовясь к его очередному заседанию.«Мы предложим заседанию комплексные реформы Надропользования, Подключения к электричеству, Судебную реформу и реформу ГАСКа. Кроме того, вскоре парламент рассмотрит предложенные нами ранее Реформу таможни, введение Налога на выведенный капитал и Реформу приватизации. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме. Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы», - написал политик.В заключение Саакашвили заявил, что не выбирает между двумя странами - его борьба «продолжается и там, и там».