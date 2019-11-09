Борьба по инерции: что стоит за новыми попытками Польши остановить реализацию проекта «Северный поток — 2»

Польский антимонопольный регулятор наложил штраф на французскую энергетическую компанию Engie за отказ в содействии расследованию по «Северному потоку — 2». Участники проекта строительства трансбалтийского газопровода уже отвергли выдвинутые претензии и намерены обжаловать их. На этом фоне торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял о намерении Киева и Варшавы тем или иным способом заблокировать реализацию «Северного потока — 2». Однако, по мнению экспертов, после получения разрешения от Дании на прокладку газопровода все попытки помешать его строительству обречены на провал. Аналитики отмечают, что противники проекта также понимают это, но пытаются «сохранить лицо», исходя и из внутриполитических мотивов.

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) наложило штраф на французскую энергетическую компанию Engie за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2». Как сообщили представители ведомства на пресс-конференции в Варшаве, штраф составит 172 млн злотых (около $44,5 млн) — «за постоянный и необоснованный отказ в отправке запрошенных документов».

Prezes #UOKiK Marek Niechciał podczas dzisiejszej konferencji prasowej: Brak woli współpracy ze strony jednego z podmiotów budujących #NordStream 2 - spółki Engie Energy - można również uznać za brak szacunku dla naszego Państwa. To jeden z powodów tak wysokiej kary. pic.twitter.com/vqZUUmsatE — UOKiK (@UOKiKgovPL) 8 ноября 2019 г.

По словам главы UOKiK Марека Нехцяла, польский регулятор требовал от французов предоставить «сведения о газовом топливе, в частности, договоры о его транспортировке, распределении, продаже, поставках и хранении». Однако французская компания их не предоставила.

«Мы ведём очень важное антимонопольное производство по делу «Северного потока — 2», последствия которого могут иметь международный характер. Данное решение о назначении штрафа — лишь один из этапов данного проекта», — отметили в UOKiK.

Представители компании Engie уже заявили, что намерены обжаловать решение польского ведомства: «Мы абсолютно не согласны с этим претензиями. Будем оспаривать его незамедлительно».

По сообщению польского антимонопольного регулятора, расследование в отношении «Северного потока — 2» началось ещё в 2016 году. В апреле 2018-го UOKiK открыл антимонопольное производство в отношении «Газпрома», Engie и ещё четырёх участников строительства «Северного потока — 2»: компаний Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

В вину компаниям вменяют то, что они начали строить «Северный поток — 2», не заручившись согласием польской антимонопольной службы. «Газпром» в июне прошлого года направил польской стороне свои возражения по этому вопросу.

Комментируя последние действия UOKiK в компании — операторе «Северного потока — 2» (Nord Stream 2 AG) подчеркнули, что заявления польского антимонопольного органа «не имеют отношения к реализации проекта». По словам представителей фирмы, строительство проходит при соблюдении «всех действующих законов и нормативных актов», все необходимые разрешения для этого были получены.

Внешнее влияние

Правовую основу претензий антимонопольного регулятора объяснил RT замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Внутреннее законодательство Польши подразумевает возможность согласования различных инфраструктурных проектов в Европе с польскими регуляторами в том случае, если проекты касаются самой Польши, либо если компании, которые участвуют в крупных инфраструктурных проектах, ведут дела на территории Польши», — пояснил эксперт.

Engie Energy

© ERIC PIERMONT / AFP

По его словам, именно нежелание польского регулятора в 2016 году давать «добро» на проект воспрепятствовало созданию объединённого консорциума с участием европейских инвесторов, который бы строил «Северный поток — 2» и впоследствии управлял им.

Сейчас строительством газопровода занимается компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой был «Газпром»; европейские компании Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall кредитуют проект. Однако Варшава нашла повод наказать европейского инвестора проекта.

Стоит отметить, что польские власти остаются одними из наиболее жёстких противников строительства «Северного потока — 2». Так, в ходе сентябрьского визита в США польский президент Анджей Дуда обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом, «как лучше остановить» строительство газопровода.

«С деловой точки зрения такие действия необъяснимы, — отмечает Александр Фролов. — В этой ситуации остаётся либо признать польское руководство непрофессиональным, либо допустить наличие внешнего влияния на него».

При этом аналитики констатируют, что негативное отношение Польши к «Северному потоку — 2» совпадает с позицией США. Так, выступая 8 ноября на мероприятиях в честь 30-летия падения Берлинской стены, госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз заявил, что в случае реализации этого проекта Европа будет зависеть от «прихотей» Москвы.

Как отметил эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский, с помощью этого расследования и штрафов Польша пытается «сохранить лицо», поскольку её многолетние попытки помешать строительству «Северного потока — 2» провалились.

«Такое решение полностью укладывается в контекст официально заявленной Польшей позиции в отношении «Северного потока — 2». Варшава с момента объявления плана по строительству газопровода заявляет о том, что готова сопротивляться всеми силами этому проекту. Сейчас, когда стало очевидно, что её усилия не дали результата, она старается сохранить лицо, продолжая максимально сопротивляться происходящему», — пояснил собеседник RT.

Одной из главных причин упорного сопротивления Польши проекту аналитик назвал «исторические фобии» и опасения Варшавы относительно усиления влияния не только Москвы, но и Берлина — главного бенефициара от проекта внутри ЕС.

«С точки зрения поляков, любая договорённость между Москвой и Берлином без участия Варшавы является крайне опасной», — отмечает эксперт.

Нет рычагов влияния

Вместе с тем, возможностей повлиять на реализацию проекта у Варшавы не так много, считают аналитики. Один из способов — судебный процесс. При этом желание судиться высказывает не столько Варшава, сколько её ближайшие локальные союзники.

Так, 7 ноября замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка пообещал, что Киев и Варшава могут начать судиться с Германией, чтобы остановить «Северный поток — 2». В случае необходимости, заявил чиновник, они «заблокируют проект другими способами».

«Это может быть наша жалоба или жалоба Польши и другой страны», — подчеркнул украинский чиновник. Таким образом в Киеве отреагировали на намерение немецкого бундестага принять закон, который ограничивал бы применение одобренных в апреле поправок к Газовой директиве ЕС по отношению к «Северному потоку — 2».

Торговый представитель Украины Тарас Качка

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© taras.kachka

Ранее украинский премьер Алексей Гончарук предлагал эстонским властям совместно противодействовать проекту. О желании судиться с оператором «Северного потока — 2» заявляла и Литва.

В сентябре суд ЕС удовлетворил иск Польши к «Газпрому», связанный с использованием газопровода OPAL — сухопутного ответвления «Северного потока». В 2016 году Еврокомиссия разрешила российской компании наполнять трубу газом на полную мощность, а не на 50%, как это предусмотрено Третьим энергопакетом ЕС. Однако из-за иска Польши «Газпрому» пришлось снизить объёмы транспортировки.

По словам Неменского, Варшава добилась определённых успехов в противодействии «Газпрому», однако они не имеют решающего значения.

«Польская борьба против «Северного потока — 2», поддержанная со стороны США и некоторых европейских стран, приносит свои плоды, но в тоже время эти плоды имеют ограниченное значение. Говорить о том, что они принципиально мешают России и Германии, нельзя», — считает политолог.

Будет построен в срок

30 октября Датское энергетическое агентство после многомесячной задержки разрешило прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны. Согласно изначальным планам, газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год должен быть введён в строй до конца 2019 года.

В августе глава австрийской компании OMV, входящей в число инвесторов проекта, Райнер Зеле заявлял, что газ начнёт поступать до полуночи 31 декабря 2019 года. Однако из-за проволочек со стороны Копенгагена некоторые эксперты полагают, что газопровод будет полноценно введён в строй ближе к весне (с учётом времени, необходимого не только на строительство, но и на наполнение трубы газом, пусконаладочные работы и прочее).

Однако в конечном счёте проект «Северный поток — 2» будет обязательно реализован, несмотря на все препоны, которые пытается поставить ему ряд восточноевропейских стран во главе с Польшей, полагает Александр Фролов.

«Польша не способна остановить или затормозить строительство «Северного потока — 2». Проект однозначно будет реализован», — утверждает специалист.

В свою очередь, Неменский отметил, что польские и украинские политики давно осознали тщетность попыток помешать строительству «Северного потока — 2», а все их заявления о необходимости остановить проект рассчитаны исключительно на внутреннюю аудиторию, полагает политолог.

«В настоящее время у них явно нет никаких перспектив. Это голословные, вызванные внутриполитическими мотивами заявления», — подытожил эксперт.