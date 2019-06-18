«Борьба ни с чем»: в Европарламенте опасаются «активных мероприятий» России против ЕС

Нестабильность геополитической обстановки привела к ухудшению ситуации в соседствующих с ЕС странах. Об этом говорится в докладе Исследовательской службы Европарламента, с текстом которого ознакомился RT. Такие угрозы, как кибератаки, дезинформация и иностранные кампании влияния, требуют ответных мер, отмечают европейские аналитики. Они утверждают, что Москва вслед за СССР использует различные «активные мероприятия», обновив и расширив свой арсенал за счёт «новых кибертехнологий». Российские эксперты подчеркнули, что Москва не вмешивается в дела других государств, а обоснованность появления центров «противодействия дезинформации» ничем не подтверждается.

Продвижение мира и безопасности — фундаментальная цель внешнеполитической деятельности Евросоюза. С такой позицией выступили аналитики Исследовательской службы Европарламента. Однако, как утверждается в докладе, нестабильность геополитической обстановки привела к ухудшению ситуации в странах, соседствующих с ЕС.



«Нестабильность — так можно охарактеризовать в настоящее время геополитическую обстановку — привела к резкому ухудшению ситуации в соседних с Евросоюзом странах и поставила под угрозу их внутреннюю безопасность. Кроме того, принцип многосторонности — ключевой элемент внешней политики ЕС, а также краеугольный камень его подхода к миру и безопасности, подвергается всё большему давлению со стороны альтернативных систем ценностей и идеологий», — говорится в докладе. Такие новые угрозы, как кибератаки, дезинформация и иностранные кампании влияния, требуют новых ответных мер, считают европейские аналитики.

Именно поэтому они напоминают о Глобальной стратегии Европейского союза по внешней политике и политике безопасности, где говорится о необходимости повышения оборонных расходов, а также выполнения коллективных обязательств, согласно которым члены альянса должны выделять 20% от своих оборонных расходов на приобретение новых образцов вооружения.

«Активные мероприятия» и использование академиков

СССР, как отмечается в документе, якобы раньше проводил для продвижения своих целей различные «активные мероприятия», в числе которых называются дезинформация, использование агентов влияния, фальсификация, пропаганда.

В исследовательской службе считают, что «в последние годы Москва обновила и расширила свой арсенал, добавив туда, помимо прочего, новые кибертехнологии».

Как утверждается в документе, соседствующие с Россией страны более десяти лет якобы были свидетелями модернизированных активных мероприятий Москвы. Так, утверждается, что в 2007 году Эстония стала одной из первых стран, подвергшихся кибератакам после решения эстонского правительства снести советский памятник.

Эстонские власти во главе с тогда ещё премьер-министром Андрусом Ансипом заявили, что кибератаки якобы осуществляли с компьютеров российских правительственных учреждений.

Экс-премьер Эстонии Андрус Ансип

globallookpress.com

© Filip De Smet/ZUMAPRESS.com

Москва, в свою очередь, назвала эти утверждения голословными, а эксперты ЕС и НАТО не нашли «российский след» в атаках на эстонские сайты. Кроме того, тогда министр обороны Эстонии Яак Аавиксоо признал, что у него нет подтверждения тому, что кибератаками против Эстонии руководили непосредственно из Кремля или из российских госучреждений.

Между тем в Исследовательской службе ЕС отмечают, что значимость дезинформации стала особенно очевидной после начала «гибридной войны» России против Украины, а позже — во время референдума в Британии и выборов в США.

«Значимость дезинформации, обычно используемой вместе с другими методами воздействия в качестве средства подрыва демократии, возросла в контексте гибридной войны, которую Россия ведёт против Украины. Проблема дезинформации приобрела глобальное значение во время референдума о выходе Великобритании из состава ЕС и президентских выборов в США 2016 года», — утверждается в докладе.

Примечательно, что европейские аналитики также видят инструменты влияния Москвы в использовании специалистов-академиков.

«То же самое прослеживается и на менее очевидном уровне влияния, а именно в использовании специалистов из академических кругов и духовных лидеров для достижения внешнеполитических целей Москвы», — говорится в докладе.

Аналитики Европарламента также ссылаются на доклад Шведского института оборонных исследований 2017 года, где утверждалось, что Россия якобы стремится оказывать влияние на западное сообщество экспертов с помощью различных аналитических центров, включая клуб «Валдай» и Российский совет по международным делам.

Москва, в свою очередь, неоднократно отрицала причастность к вмешательству в дела других государств. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все утверждения о якобы вмешательстве России в выборы в европейских странах и США являются фантазиями.

«Без единого доказательства нас обвиняют, как вы знаете, во вмешательстве в выборы не только в Соединённых Штатах, но и в европейских государствах. Недавно нас ещё обвинили в том, что в Москве принимаются решения о том, какого министра назначить в ЮАР. В общем, нет предела фантазии», — заявил Сергей Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров

© Sergei Karpukhin/Reuters

Москва не вмешивается в дела других государств, в то время как ЕС может практиковать такие методы в отношении России, заявил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев.

«Что касается всевозможных кибератак и другого вмешательства... Типичная история, когда нас в чём-то обвиняют, а это означает, что именно они занимаются этим против России», — подчеркнул эксперт.

«Борются ни с чем»

Как отмечается в документе, Евросоюз предпринимает попытки бороться с так называемой прокремлёвской дезинформацией с 2015 года, когда была создана оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force.

Между тем в документе также говорится об укреплении сотрудничества НАТО с ЕС в рамках борьбы с гибридными угрозами. В частности, в ответ на российские «кампании влияния» был создан Европейский центр передового опыта по борьбе с гибридными угрозами, который находится в Финляндии.

Также отмечается, что в декабре прошлого года Евросоюз официально представил план «противодействия дезинформации», предусматривающий создание системы оповещения, а также увеличение финансирования задействованных в этой деятельности структур с $1,9 млн в 2018 году до $5 млн в 2019 году.

«Судя по отчётам, которые периодически поступают в публичную плоскость, эти центры борются ни с чем. Оправдание их необходимости не имеет под собой никаких оснований», — отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Эксперт считает траты Евросоюза нецелесообразными.

«Это очень прискорбно, что ЕС тратит свои средства на негодный объект, в то время как под боком существует НАТО, которое действительно представляет очень серьёзную опасность для европейских стран. Именно США увеличивают военный контингент, модернизируют тактическое ядерное оружие, выходят из ДРСМД. Достаточно просто выстроить факты в хронологическом порядке, чтобы понять, кто действительно является угрозой для европейской безопасности», — заключил в разговоре с RT Мухин.