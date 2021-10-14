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Борьба Конгресса с "Северным потоком-2" может ударить по США

14 октября 2021, 11:00  •  105 • Политика
Фото: pixabay.com
Байден отказался вводить санкции против российского газопровода
Нешуточное противостояние развернулось в американских кабинетах власти. Взгляды Конгресса США и Белого дома относительно российского газопровода "Северный поток-2" принципиально разошлись. Администрация президента Джо Байдена отказывается вводить новые санкции против ГТС. 
Иной точки зрения придерживаются американские конгрессмены. Как сообщает издание Politico, одним из самых ярых сторонников санкций против "Северного потока-2" является сенатор Тед Круз, представляющий Республиканскую партию. Примечательно, что ради политической борьбы с демократом Байденом он готов поставить под угрозу национальные интересы США. 
Парламентарий для давления на Белый дом активно пользуется законом, позволяющим сенаторам откладывать рассмотрение тех или иных решений. Таким образом, Круз блокирует процесс назначения американских дипломатов. Помощнику президента США по нацбезопасности даже пришлось лично встретиться с конгрессменом, чтобы разубедить его, но договориться не получилось. 
Сегодня в Белом доме прекрасно понимают, что необоснованные действия сенатора фактически наносят удар по международной репутации США. Американское издание подтверждает это. Меж тем, президент Байден, даже находясь под политическим давлением Конгресса, отказывается вводить санкции против "Северного потока-2".

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