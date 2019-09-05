Борьба империй. Попытки современных держав поделить мир • 76 • Аналитика









«Большая семерка» — проект старых колониалистов

Не так давно состоялся очередной саммит «Большой семерки». Эта организация примечательна тем, что объединяет старые колониальные державы – Великобританию, США, Германию, Францию, Италию и Японию. В этом списке не хватает Нидерландов, Испании, Португалии, Бельгии и Дании, но в силу экономических и политических причин они уже не играют столь значительной роли в разделе сфер влияния в современном мире, как прежде.



Эпоха деколонизации, совпавшая по времени с «холодной войной», освободила от колониальной зависимости более сотни стран Африки, Азии, Латинской Америки, Океании. Некогда бывшие британскими, французскими и прочими колониями, эти страны стали независимыми государствами – со своими проблемами, экономическими и политическими, но с формальным, а кое-где и с фактическим суверенитетом.



Конечно, многие вчерашние колонии так до конца и не смогли освободиться от гиперопеки своих бывших метрополий. Например, Франция по-прежнему активно вмешивается в политическую жизнь своих бывших африканских колоний. В целом ряде африканских государств размещены французские войска, а в случае необходимости парашютисты Франции всегда готовы высадиться в нужной стране и помочь в свержении или установлении режима.







Великобритания действует более мягко, зато сохраняет и формальную видимость Британской империи – английская королева считается главой государства в целом ряде стран мира. Елизавета II не просто возглавляет Британское Содружество Наций – она еще и действующая королева 15 суверенных государств.



Среди них – развитые Австралия, Канада, Новая Зеландия, небольшие государства Карибского бассейна и Океании — Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Ямайка, Тувалу, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова. Кроме этих стран, Великобритания сохраняет влияние и в многих бывших колониях в Африке – например, в Кении, в Азии – например, в Омане или Брунее.



Франция и Великобритания – две последние европейские державы, которые еще пытаются в полной мере эксплуатировать свое колониальное прошлое. С Германией и Италией, как и с неевропейской Японией, сложнее – колоний их лишили по итогам Первой и Второй мировых войн. Но и германский, и итальянский, и японский бизнес активно работают в бывших колониях, а также во многих других странах «третьего мира».



Что касается США, то империалистические устремления этого государства никогда не являлись ни для кого секретом. Вашингтон за два столетия своего существования выработал и апробировал на практике уникальную идеологию – имперские амбиции США маскируются под борьбу за демократию, за права человека, при этом США примеряют на себя роль международного жандарма и готовы в ее осуществлении не считаться ни с чем. Тысячи погибших в Ираке и Афганистане, в Ливии и Сирии, в Йемене и Судане, в Сомали и во Вьетнаме – не вопрос, ведь главное – «права человека».



Главная задача старых колониальных держав – сохранить и укрепить свое влияние в современном мире, особенно перед лицом вызовов со стороны России, Китая и ряда других государств, претендующих на более активную роль в мировой политике и экономике. Именно с целью сохранения своих позиций США и страны Западной Европы регулярно вмешиваются в политические процессы в других регионах мира.



Современный колониализм проявляется в самых разных уголках планеты – от Зимбабве до Украины, от Ливии до Филиппин, от Венесуэлы до Северной Кореи. Западные державы сохраняют за собой некое право оценки тех или иных политических режимов, систем и даже целых народов. И пытаются определять, кому из стран мира быть «изгоем», а кому нет, с кем можно сотрудничать, а с кем нет. Неужели Саудовская Аравия больше соблюдает права человека, чем Сирия или Венесуэла? Запад не задается этим вопросом, ему куда важнее, что Эр-Рияд вписывается в выстраиваемую систему координат, а Дамаск – нет.



Вплоть до середины ХХ века Запад безраздельно господствовал на планете. Но Октябрьская революция, Вторая мировая война, деколонизация внесли свои коррективы, и сегодня мир становится все более многополярным, а США и странам Западной Европы приходится конкурировать с теми странами, которые еще относительно недавно не представляли никакой опасности для старых колониальных держав. Ведь «центры силы» сегодня, помимо США, Великобритании и Франции, формирует еще несколько стран.



Поднебесная и ее планы



Председатель КНР Си Цзиньпин не скрывает, что планирует к 2049 году превратить Китай в самое развитое в экономическом отношении государство мира. «Догнать и перегнать Америку!» — этот лозунг теперь куда больше подходит для Китая, чем для нашей страны. И во многом Поднебесная Америку уже перегнала. Запад, растивший «китайского монстра» как альтернативу советской модели, сам заложил бомбу под собственную мировую гегемонию. Китай обладает колоссальным потенциалом – миллиардное население, большая территория, удобное географическое расположение. И естественно, что по мере экономического роста руководство КНР задумывается и об утверждении китайских интересов во всем мире.



Попытки Китая вмешиваться в политическую жизнь других стран начались еще во время правления Мао Цзэдуна. Но тогда КНР больше занималась поддержкой маоистских компартий, расплодившихся по всему миру и конкурировавших с просоветскими коммунистами. В целом ряде стран Юго-Восточной и Южной Азии не без китайской помощи маоисты вели партизанские войны против своих правительств. Затем, по мере встраивания в мировую систему, Китай стал сворачивать поддержку радикалов, хотя до сих пор некоторые маоистские группы, особенно в Мьянме, Непале и Индии, пользуются поддержкой китайских спецслужб.







Сегодня утверждение китайского влияния идет по другим направлениям. Прежде всего, это инвестиции китайского бизнеса в национальные экономики. Пекин финансирует множество проектов по всему миру. Раньше в странах Восточной Африки в престижных школах учили английский и французский языки, в странах социалистической ориентации – русский язык, а сегодня учат китайский.



Китай является мощным инвестором в очень многих африканских странах. По масштабам вливаний в африканские экономики Поднебесная догнала и перегнала многие западные страны, в том числе бывшие метрополии. Китайцы работают в Африке охотно и активно, не забывая поддерживать при этом местные правительства, особенно те, которые находятся не в ладах с США и странами Европейского Союза.



В Азии Китай все активнее сотрудничает с тем же Пакистаном, связи с которым формировались еще со времен «холодной войны», на фоне противостояния общему противнику – Индии. Китайские компании активны в Центральной Азии, постепенно «подминая» постсоветские республики – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, а также Монголию. Даже в Латинской Америке Китай активно работает с целым рядом стран, прежде всего – с Венесуэлой. И дело не только в политической и идеологической близости, но и в экономических интересах.



Россия: увядающая империя или набирающая силу держава?

Когда распался Советский Союз, западным аналитикам казалось, что с мощью российского государства покончено (ведь и СССР был для них Россией). Но уже спустя десять лет Россия вновь стала набирать силу, а затем и активно заявила о себе на мировой арене.



Сегодня Россия все активнее участвует не только в политике Ближнего Востока, где в Сирии воюет российская армия, но и в делах Венесуэлы, ряда африканских стран (ЦАР, Ливия, Судан, Египет), постсоветской Центральной Азии.



О чем ворчат сержанты?



Можно сказать, что в последние годы Москва стремительными темпами восстанавливает мировое политическое влияние нашей страны, пошатнувшееся за первое постсоветское десятилетие. И, надо сказать, пока получается неплохо. По крайней мере, Россию уже вновь воспринимают как самостоятельного актора мировой политики. В США, в ряде стран Европы нас боятся, ненавидят, но это – хороший знак для нашей страны.



Правда, колониальной державой Россию не назовешь. Вся история нашей страны свидетельствует о том, что мы помогали странам Африки, Азии, Южной Америки освободиться от колониальной зависимости и наладить собственную жизнь на достойном уровне. Другое дело, что вслед за экономическими инвестициями и военной помощью растет и политическое влияние России. Но как без этого?



Державы исламского Востока

О своих амбициях все чаще заявляет и целый ряд стран исламского Востока. Современный исламский мир многообразен – от очень отсталых в экономическом отношении стран вроде Мавритании или Нигера, разоренного войной Сомали до ядерной державы Пакистана, богатейшей Саудовской Аравии, высокоразвитой Турции. Естественно, что в исламском мире есть как страны с претензией на региональное лидерство, так и государства, чьи амбиции распространяются далеко за пределы близлежащих регионов.



Во-первых, это Саудовская Аравия. Претензии на роль лидера в исламском мире со стороны королевства обусловлены не только тем, что здесь и была историческая родина ислама, находятся святые Мекка и Медина. Саудовская Аравия – одно из богатейших государств мира, «поднявшееся» на торговле нефтью и исключительных условиях, созданных США и Великобританией. Запад поддерживает Саудовскую Аравию постольку, поскольку ему выгодно сотрудничество с королевством.



В свою очередь, у саудитов есть собственные и далеко идущие глобальные планы. Эр-Рияд через подконтрольные фонды активно действует практически во всем суннитском мире от Марокко до Индонезии, от Казахстана до Коморских островов.



Можно ли классифицировать политику КСА как «неоколониализм»? Скорее, речь идет об идеологическом доминировании, с помощью которого Эр-Рияд рассчитывает проталкивать и свои экономические интересы. Для саудитов представляет интерес весь исламский мир, поэтому они вкладывают колоссальные средства в общественные организации, движения, фонды и даже не скрывают свою поддержку радикальных группировок в целом ряде стран мира.



Вторая мощная исламская страна с претензией на лидерство – Иран. Это главный идеологический и экономический конкурент Саудовской Аравии, только лишенный поддержки Запада и внесенный США в число «стран – изгоев». Но у Ирана – собственные амбиции. Во-первых, в Тегеране жаждут лидерства во всем шиитском мире – а это, кроме собственно Ирана, еще и Ирак, Азербайджан, частично Ливан, Сирия, Йемен, Бахрейн. На шиитские общины рассчитана «экспортная» модель исламской революции.



Во-вторых, Иран стремится сохранять влияние в близлежащих странах – Афганистане и Пакистане, где проживают внушительные шиитские общины, Таджикистане (на почве языковой близости), Армении (на почве общего противостояния Турции). Главная проблема Ирана – очень плохие отношения с США, которые препятствуют полноценному экономическому развитию.



Третья амбициозная страна – Турция. С приходом к власти Реджепа Эрдогана Анкара все отчетливее проявляет «неоосманистские» тенденции, пытаясь доминировать в тюркском мире, а также в ряде исламских стран. Подконтрольные Турции структуры действуют в Азербайджане, тюркоязычных странах Центральной Азии, в российских республиках Северного Кавказа и Поволжья, населенных тюркоязычными мусульманами, в Албании, Боснии и Герцеговине Кроме того, Турция заявляет об особой роли в ближневосточной политике – в Сирии и Ираке, играет «свою игру» в Ливии, поддерживает связи с исламскими странами и движениями Тропической Африки и Юго-Восточной Азии.



Готовимся к земле. Пустые московские улицы и западные полёты на мётлах



Демарш Эрдогана с покупкой российских С-400 был призван показать США и НАТО, что Анкара более не намерена довольствоваться ролью бессловесного сателлита. Со времени распада Османской империи прошло ровно 100 лет и в Турции считают, что целый век – вполне достаточный перерыв для возрождения национального могущества.



Наконец, не стоит забывать о Пакистане. Хотя эта страна менее активна на международной арене, чем Турция, Иран или Саудовская Аравия, в распоряжении Исламабада находится ядерное оружие, да и численность населения Пакистана превращает его в одну из крупнейших исламских стран современности. Правда, пока Пакистан имеет лишь региональные амбиции, распространяющиеся на Афганистан, Кашмир, постсоветскую Центральную Азию.



Саудовский публицист Хусейн Шобокши, рассуждая об «империях современности», напоминает и о проекте Израиля. Но Израиль все же сугубо региональная держава, хотя и пытающаяся обеспечить себе поддержку самых разных стран мира через многочисленные еврейские диаспоры. Эпоха колониализма не ушла в прошлое. В современном мире, как и 150 лет назад, продолжается борьба за раздел сфер влияния. Только теперь к старым колониальным державам Запада добавились новые амбициозные государства.Не так давно состоялся очередной саммит «Большой семерки». Эта организация примечательна тем, что объединяет старые колониальные державы – Великобританию, США, Германию, Францию, Италию и Японию. В этом списке не хватает Нидерландов, Испании, Португалии, Бельгии и Дании, но в силу экономических и политических причин они уже не играют столь значительной роли в разделе сфер влияния в современном мире, как прежде.Эпоха деколонизации, совпавшая по времени с «холодной войной», освободила от колониальной зависимости более сотни стран Африки, Азии, Латинской Америки, Океании. Некогда бывшие британскими, французскими и прочими колониями, эти страны стали независимыми государствами – со своими проблемами, экономическими и политическими, но с формальным, а кое-где и с фактическим суверенитетом.Конечно, многие вчерашние колонии так до конца и не смогли освободиться от гиперопеки своих бывших метрополий. Например, Франция по-прежнему активно вмешивается в политическую жизнь своих бывших африканских колоний. В целом ряде африканских государств размещены французские войска, а в случае необходимости парашютисты Франции всегда готовы высадиться в нужной стране и помочь в свержении или установлении режима.Великобритания действует более мягко, зато сохраняет и формальную видимость Британской империи – английская королева считается главой государства в целом ряде стран мира. Елизавета II не просто возглавляет Британское Содружество Наций – она еще и действующая королева 15 суверенных государств.Среди них – развитые Австралия, Канада, Новая Зеландия, небольшие государства Карибского бассейна и Океании — Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Ямайка, Тувалу, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова. Кроме этих стран, Великобритания сохраняет влияние и в многих бывших колониях в Африке – например, в Кении, в Азии – например, в Омане или Брунее.Франция и Великобритания – две последние европейские державы, которые еще пытаются в полной мере эксплуатировать свое колониальное прошлое. С Германией и Италией, как и с неевропейской Японией, сложнее – колоний их лишили по итогам Первой и Второй мировых войн. Но и германский, и итальянский, и японский бизнес активно работают в бывших колониях, а также во многих других странах «третьего мира».Что касается США, то империалистические устремления этого государства никогда не являлись ни для кого секретом. Вашингтон за два столетия своего существования выработал и апробировал на практике уникальную идеологию – имперские амбиции США маскируются под борьбу за демократию, за права человека, при этом США примеряют на себя роль международного жандарма и готовы в ее осуществлении не считаться ни с чем. Тысячи погибших в Ираке и Афганистане, в Ливии и Сирии, в Йемене и Судане, в Сомали и во Вьетнаме – не вопрос, ведь главное – «права человека».Главная задача старых колониальных держав – сохранить и укрепить свое влияние в современном мире, особенно перед лицом вызовов со стороны России, Китая и ряда других государств, претендующих на более активную роль в мировой политике и экономике. Именно с целью сохранения своих позиций США и страны Западной Европы регулярно вмешиваются в политические процессы в других регионах мира.Современный колониализм проявляется в самых разных уголках планеты – от Зимбабве до Украины, от Ливии до Филиппин, от Венесуэлы до Северной Кореи. Западные державы сохраняют за собой некое право оценки тех или иных политических режимов, систем и даже целых народов. И пытаются определять, кому из стран мира быть «изгоем», а кому нет, с кем можно сотрудничать, а с кем нет. Неужели Саудовская Аравия больше соблюдает права человека, чем Сирия или Венесуэла? Запад не задается этим вопросом, ему куда важнее, что Эр-Рияд вписывается в выстраиваемую систему координат, а Дамаск – нет.Вплоть до середины ХХ века Запад безраздельно господствовал на планете. Но Октябрьская революция, Вторая мировая война, деколонизация внесли свои коррективы, и сегодня мир становится все более многополярным, а США и странам Западной Европы приходится конкурировать с теми странами, которые еще относительно недавно не представляли никакой опасности для старых колониальных держав. Ведь «центры силы» сегодня, помимо США, Великобритании и Франции, формирует еще несколько стран.Председатель КНР Си Цзиньпин не скрывает, что планирует к 2049 году превратить Китай в самое развитое в экономическом отношении государство мира. «Догнать и перегнать Америку!» — этот лозунг теперь куда больше подходит для Китая, чем для нашей страны. И во многом Поднебесная Америку уже перегнала. Запад, растивший «китайского монстра» как альтернативу советской модели, сам заложил бомбу под собственную мировую гегемонию. Китай обладает колоссальным потенциалом – миллиардное население, большая территория, удобное географическое расположение. И естественно, что по мере экономического роста руководство КНР задумывается и об утверждении китайских интересов во всем мире.Попытки Китая вмешиваться в политическую жизнь других стран начались еще во время правления Мао Цзэдуна. Но тогда КНР больше занималась поддержкой маоистских компартий, расплодившихся по всему миру и конкурировавших с просоветскими коммунистами. В целом ряде стран Юго-Восточной и Южной Азии не без китайской помощи маоисты вели партизанские войны против своих правительств. Затем, по мере встраивания в мировую систему, Китай стал сворачивать поддержку радикалов, хотя до сих пор некоторые маоистские группы, особенно в Мьянме, Непале и Индии, пользуются поддержкой китайских спецслужб.Сегодня утверждение китайского влияния идет по другим направлениям. Прежде всего, это инвестиции китайского бизнеса в национальные экономики. Пекин финансирует множество проектов по всему миру. Раньше в странах Восточной Африки в престижных школах учили английский и французский языки, в странах социалистической ориентации – русский язык, а сегодня учат китайский.Китай является мощным инвестором в очень многих африканских странах. По масштабам вливаний в африканские экономики Поднебесная догнала и перегнала многие западные страны, в том числе бывшие метрополии. Китайцы работают в Африке охотно и активно, не забывая поддерживать при этом местные правительства, особенно те, которые находятся не в ладах с США и странами Европейского Союза.В Азии Китай все активнее сотрудничает с тем же Пакистаном, связи с которым формировались еще со времен «холодной войны», на фоне противостояния общему противнику – Индии. Китайские компании активны в Центральной Азии, постепенно «подминая» постсоветские республики – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, а также Монголию. Даже в Латинской Америке Китай активно работает с целым рядом стран, прежде всего – с Венесуэлой. И дело не только в политической и идеологической близости, но и в экономических интересах.Когда распался Советский Союз, западным аналитикам казалось, что с мощью российского государства покончено (ведь и СССР был для них Россией). Но уже спустя десять лет Россия вновь стала набирать силу, а затем и активно заявила о себе на мировой арене.Сегодня Россия все активнее участвует не только в политике Ближнего Востока, где в Сирии воюет российская армия, но и в делах Венесуэлы, ряда африканских стран (ЦАР, Ливия, Судан, Египет), постсоветской Центральной Азии.Можно сказать, что в последние годы Москва стремительными темпами восстанавливает мировое политическое влияние нашей страны, пошатнувшееся за первое постсоветское десятилетие. И, надо сказать, пока получается неплохо. По крайней мере, Россию уже вновь воспринимают как самостоятельного актора мировой политики. В США, в ряде стран Европы нас боятся, ненавидят, но это – хороший знак для нашей страны.Правда, колониальной державой Россию не назовешь. Вся история нашей страны свидетельствует о том, что мы помогали странам Африки, Азии, Южной Америки освободиться от колониальной зависимости и наладить собственную жизнь на достойном уровне. Другое дело, что вслед за экономическими инвестициями и военной помощью растет и политическое влияние России. Но как без этого?О своих амбициях все чаще заявляет и целый ряд стран исламского Востока. Современный исламский мир многообразен – от очень отсталых в экономическом отношении стран вроде Мавритании или Нигера, разоренного войной Сомали до ядерной державы Пакистана, богатейшей Саудовской Аравии, высокоразвитой Турции. Естественно, что в исламском мире есть как страны с претензией на региональное лидерство, так и государства, чьи амбиции распространяются далеко за пределы близлежащих регионов.Во-первых, это Саудовская Аравия. Претензии на роль лидера в исламском мире со стороны королевства обусловлены не только тем, что здесь и была историческая родина ислама, находятся святые Мекка и Медина. Саудовская Аравия – одно из богатейших государств мира, «поднявшееся» на торговле нефтью и исключительных условиях, созданных США и Великобританией. Запад поддерживает Саудовскую Аравию постольку, поскольку ему выгодно сотрудничество с королевством.В свою очередь, у саудитов есть собственные и далеко идущие глобальные планы. Эр-Рияд через подконтрольные фонды активно действует практически во всем суннитском мире от Марокко до Индонезии, от Казахстана до Коморских островов.Можно ли классифицировать политику КСА как «неоколониализм»? Скорее, речь идет об идеологическом доминировании, с помощью которого Эр-Рияд рассчитывает проталкивать и свои экономические интересы. Для саудитов представляет интерес весь исламский мир, поэтому они вкладывают колоссальные средства в общественные организации, движения, фонды и даже не скрывают свою поддержку радикальных группировок в целом ряде стран мира.Вторая мощная исламская страна с претензией на лидерство – Иран. Это главный идеологический и экономический конкурент Саудовской Аравии, только лишенный поддержки Запада и внесенный США в число «стран – изгоев». Но у Ирана – собственные амбиции. Во-первых, в Тегеране жаждут лидерства во всем шиитском мире – а это, кроме собственно Ирана, еще и Ирак, Азербайджан, частично Ливан, Сирия, Йемен, Бахрейн. На шиитские общины рассчитана «экспортная» модель исламской революции.Во-вторых, Иран стремится сохранять влияние в близлежащих странах – Афганистане и Пакистане, где проживают внушительные шиитские общины, Таджикистане (на почве языковой близости), Армении (на почве общего противостояния Турции). Главная проблема Ирана – очень плохие отношения с США, которые препятствуют полноценному экономическому развитию.Третья амбициозная страна – Турция. С приходом к власти Реджепа Эрдогана Анкара все отчетливее проявляет «неоосманистские» тенденции, пытаясь доминировать в тюркском мире, а также в ряде исламских стран. Подконтрольные Турции структуры действуют в Азербайджане, тюркоязычных странах Центральной Азии, в российских республиках Северного Кавказа и Поволжья, населенных тюркоязычными мусульманами, в Албании, Боснии и Герцеговине Кроме того, Турция заявляет об особой роли в ближневосточной политике – в Сирии и Ираке, играет «свою игру» в Ливии, поддерживает связи с исламскими странами и движениями Тропической Африки и Юго-Восточной Азии.Демарш Эрдогана с покупкой российских С-400 был призван показать США и НАТО, что Анкара более не намерена довольствоваться ролью бессловесного сателлита. Со времени распада Османской империи прошло ровно 100 лет и в Турции считают, что целый век – вполне достаточный перерыв для возрождения национального могущества.Наконец, не стоит забывать о Пакистане. Хотя эта страна менее активна на международной арене, чем Турция, Иран или Саудовская Аравия, в распоряжении Исламабада находится ядерное оружие, да и численность населения Пакистана превращает его в одну из крупнейших исламских стран современности. Правда, пока Пакистан имеет лишь региональные амбиции, распространяющиеся на Афганистан, Кашмир, постсоветскую Центральную Азию.Саудовский публицист Хусейн Шобокши, рассуждая об «империях современности», напоминает и о проекте Израиля. Но Израиль все же сугубо региональная держава, хотя и пытающаяся обеспечить себе поддержку самых разных стран мира через многочисленные еврейские диаспоры. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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