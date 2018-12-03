Борьба двух Америк: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о перспективах холодной гражданской войны в США

«Исход президентских выборов 2020 года решать будет не подавляющее арифметическое преимущество, а качество игры обеих сторон. И первые два года Трампа в целом вполне убедительно показывают, что ещё раз мобилизовать своих сторонников до самого донышка он, скорее всего, окажется вполне в состоянии. Именно поэтому оставшиеся до президентских выборов годы обещают быть для Америки едва ли не ещё более горячими. Именно поэтому остаётся всей душой надеяться, что идущая полным ходом холодная гражданская война по крайней мере останется холодной: если загорится крупнейшая ядерная держава — обожжёт весь мир».

Промежуточные выборы в США который раз подтвердили общеизвестный факт: страна расколота, причём глубоко и, если так можно выразиться про раскол, прочно. Две очень плохо совместимые друг с другом системы ценностей продолжают непримиримо конкурировать за будущее. Если в чём-то эти системы и солидарны, то лишь в понимании, что место в будущем найдётся только для одной из них.

По одну сторону противостояния — та самая «ржавая» Америка бывших промышленных центров и одноэтажной глубинки, которая увидела в Трампе, возможно, последний шанс стать снова великой. В хорошем приближении её образ будущего сведётся к реставрации паттернов и отношений, господствовавших поколения три назад и с большой художественной убедительностью воспроизведённых на страницах романа «11/22/63», написанного по иронии судьбы одним из самых больших ненавистников Трампа. Тех самых паттернов и отношений, которые обеспечивали индустриальное, финансовое, военное, научное и культурное доминирование в половине мира и доступность тогдашней «американской мечты» каждому, кто был в состоянии хотя бы управлять своей жизнью более или менее рационально.

По другую сторону... Эти силы трудно описать коротко без ущерба для смысла, до того они разношёрстны. Наверное, так: комплот всех мыслимых и немыслимых меньшинств, когда-либо угнетённых или кажущихся себе таковыми, а ныне объединённых жаждой привилегий. Проект будущего — глобалистская корпоратократия в духе абортированных Трампом в самые первые дни президентства трансокеанских партнёрств. Идеал общественного устройства — возведение на всей планете (на меньшее не согласятся, и никаких иллюзий в этом вопросе быть не должно) земного рая по образцу множества левацких утопий прошлого века, начиная чуть ли не с товарища Троцкого.

Ценности этой стороны радикализируются с каждым годом. Граней у них великое множество, и даже те немногие из них, которые изначально не выглядели людоедскими, старательно доведены до пределов абсурда: толерантность, политкорректность, феминизм, чёрный расизм, позитивная дискриминация, микроагрессии, харассменты и прочее MeToo, сокрушение неправильных исторических фигур и даже памятников (книги, кажется, ещё не жгут), культура неизбывной вины и покаяний, повседневная цензура мыслей, высказываний и убеждений... Продолжать можно почти до бесконечности. А за общий знаменатель, пожалуй, сойдёт воинствующий — до мессианства — космополитический эгалитаризм.

Сегодня эти две Америки, примерно как Украина времён Януковича и ранее, находятся в состоянии крайне неустойчивого равновесия.

Чтобы получить прогноз на завтра, уместно вглядеться в электоральные предпочтения основных категорий населения.

По данным Pew Research Center, 6 ноября за республиканских кандидатов проголосовало 54% белых избирателей (в том числе 60% белых мужчин и 66% белых мужчин с образованием ниже, чем законченный колледж). Демократы собрали 59% голосов женщин всех рас, 90% голосов чёрных избирателей, 69% голосов латиноамериканцев и 77% голосов азиатов.

Но особый интерес представляет расклад по возрастным группам. Возраст 18—29 демократы выиграли со счётом 67:32, возраст 30—44 — со счётом 58:39, и только в более старших возрастах минимальный перевес переходит к республиканцам. Удивляться совершенно не приходится: командные высоты в американских медиа и университетах не первый год и почти тотально засижены агрессивными сторонниками глобалистского выбора и левацких ценностей, поэтому закономерно, что огромное большинство молодёжи принимает эти ценности как единственно рукопожатные.

В перспективе, таким образом, у демократов просматривается весомое преимущество, и будет оно тем весомее, чем перспектива длиннее. Естественное снижение доли белого населения, плюс проигранная республиканцами молодёжь, плюс неиссякающий поток натурализованных мигрантов, также голосующих за демократов.

Однако на короткой дистанции — речь, конечно, о выборах 2020 года — эти преимущества куда менее очевидны. Исход этих выборов решать будет не подавляющее арифметическое преимущество, а качество игры обеих сторон. И первые два года Трампа в целом вполне убедительно показывают, что ещё раз мобилизовать своих сторонников до самого донышка он, скорее всего, окажется вполне в состоянии.

Именно поэтому оставшиеся до президентских выборов годы обещают быть для Америки едва ли не ещё более горячими. Именно поэтому остаётся всей душой надеяться, что идущая полным ходом холодная гражданская война по крайней мере останется холодной: если загорится крупнейшая ядерная держава — обожжёт весь мир.