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"Борьба до конца": Пашинян призвал армян к войне за Карабах
21 октября 2020, 17:25 • 94 • Политика
Народ должен с оружием в руках защитить свою родину, считает лидер нации
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ должен с оружием в руках бороться до конца в Нагорном Карабахе, чтобы добиться приемлемого для себя решения этого регионального конфликта. Его духоподъемная видеоречь опубликована на "Фейсбук".
"Наши дальнейшие действия – это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины", – цитирует "Интерфакс" Пашиняна.
Он подчеркнул, что при "эффективной организации" данного процесса Ереван сможет достичь приемлемого для себя дипломатического решения. В настоящий же момент вопрос Карабаха с помощью дипломатии никаким образом не разрешить, добавил премьер.
По его словам, в настоящий момент Баку не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха.
"А это, вы понимаете, что означает", – сказал Пашинян.
Также он отметил, что чувствует поддержку со стороны России, как союзника Армении и армянского народа. Премьер напомнил, что РФ является сопредседателем МГ ОБСЕ и стратегическим партнером Республики.
"Исходя из этих двух статусов, Россия делала максимально возможное и будет делать дальше", – выразил надежду Пашинян.
Накануне, военнослужащие армии Азербайджана доложили своему президенту Ильхаму Алиеву о взятии очередного карабахского населенного пункта Зангелана и установлении там государственного флага. В СМИ указали, что, если эта информация соответствует истине, то, таким образом, Баку взял под контроль всю южную границу НКР и фактически отрезал ее от Ирана.
Судя по сегодняшнему воинственному заявлению Пашиняна, в ближайшее время не стоит ожидать его встречи с Алиевым в Москве, о чем обе стороны выразили готовность.
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