Бомбы послали всем, кроме Трампа: Белый дом опровергает, что стал участником взрывного флешмоба

Секретная служба США опровергает информацию, что взрывное устройство, которое получили минимум два американских экс-президента, также было направлено и действующему главе Белого дома Дональду Трампу. Хотя, нельзя исключать, что до Белого дома взрывная посылка просто еще не дошла.

Соответствующее заявление сделала сегодня Секретная служба США. Спецслужба подчеркнула, что появившиеся сообщения о том, что ими перехвачена посылка с бомбой, направленной в Белый дом, не соответствует действительности. Об этом Секретная служба написала в своем Twitter.

Напомним, что третий день США не могут успокоится из-за рассылки известным политикам, миллиардерам и даже телеканалам посылок, в которых содержаться взрывные устройства.

Пока ни одно из них не было приведено в действие – спецслужбы вовремя реагировали на «взрывной флешмоб». Среди тех, кого пытались так устранить – два экс-президента – Барак Обама и Билл Клинтон, миллиардер Джордж Сорос.

Белый дом уже пообещал найти и максимально жестко наказать злоумышленников.

CLARIFICATION: At this time the Secret Service has intercepted TWO suspicious packages - one in NY and one in D.C. Reports of a third intercepted package addressed to the WH are incorrect. We refer media to our statement: https://t.co/lJdTn04KmI