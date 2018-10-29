Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Волшебная сказка - инструмент защиты наших предков
Премьер, лишивший украинцев надежд на удешевление газа, рассказал о будущем «Наф...
Бесхозные посылки пустили в Израиле с молотка
Наработки Примакова применяются для переговоров с сирийской оппозицией - экс-пос...
Главная / Политика

Бомбы и СМИ: В CNN была направлена очередная взрывоопасная посылка

29 октября 2018, 22:09  •  51 • Политика
Редакция американского телеканала CNN заявила об отправленной на свой адрес новой подозрительной посылке.
История с подозрительными посылками, оправленными в офис крупнейших американских СМИ и политических противников действующего президента США Дональда Трампа, получила неожиданное продолжение.
Так, телекомпания CNN заявила, что американский почтамт недавно перехватил очередное подозрительное отправление, направлявшееся по адресу новостного агентства. Обо всем этом новостной портал сообщил на своей странице Twitter.
Президент CNN Джефф Закер обещал держать ее аудиторию в курсе событий.
«Была перехвачена еще одна подозрительная посылка, адресованная CNN. На этот раз в Атланте. Почтовое отправление проходит проверку на месте», - отмечается в официальном сообщении CNN.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

51
Источник
Похожие новости
29 октября 2018, 18:54
Наработки Примакова применяются для переговоров с сирийской оппозицией - экс-посол РФ
29 октября 2018, 02:39
В Грузии на выборах президента пока лидирует независимый кандидат
29 октября 2018, 12:24
Пушков: Меркель осознала важность Путина и Эрдогана для ЕС

29 октября 2018, 22:09
Под колпаком: Чехи шпионили за Трампом через отца его первой жены
29 октября 2018, 09:09
Япония сделает собственный истребитель пятого поколения на базе F-22
29 октября 2018, 18:54
В России завершился суд над убитым на Украине беглым депутатом Госдумы Вороненковым
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
29 октября 2018, 17:09
Россия раскрыла план на случай вступления Украины и Грузии в НАТО
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по баз...
29 октября 2018, 09:09
«Больше, чем наркобароны»: Украинский экс-чиновник о 800% росте доходов Порошенко
29 октября 2018, 04:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 28.10.18
29 октября 2018, 18:39
«Глубоко потрясены случившимся»: в Москве погиб корреспондент телеканала НТВ Никита Р...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 22:08
Почему Пopoшенко не пpeрвал Лyкашенко
27 октября 2018, 05:09
Разгромит ли НАТО Россию за 10 дней? (Руслан Осташко)
25 октября 2018, 17:24
Русские и иранцы терпят поражение в Сирии
25 октября 2018, 04:24
О чем молчат пилоты: Daily Mail раскрыл неприятную правду о полетах в авиалайнерах
26 октября 2018, 22:39
Нарушил протокол ради спора: Порошенко отличился в Белоруссии - видео
26 октября 2018, 09:39
«Украина загонит себя в тупик»: В Киеве придумали альтернативу разрыву договора с Россией по Азовскому морю
25 октября 2018, 17:24
«Невероятно крутая женщина»: Соцсети поразил поступок жены президента Сирии Асада - фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.