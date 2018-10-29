Бомбы и СМИ: В CNN была направлена очередная взрывоопасная посылка

Редакция американского телеканала CNN заявила об отправленной на свой адрес новой подозрительной посылке.

История с подозрительными посылками, оправленными в офис крупнейших американских СМИ и политических противников действующего президента США Дональда Трампа, получила неожиданное продолжение.

Так, телекомпания CNN заявила, что американский почтамт недавно перехватил очередное подозрительное отправление, направлявшееся по адресу новостного агентства. Обо всем этом новостной портал сообщил на своей странице Twitter.

Президент CNN Джефф Закер обещал держать ее аудиторию в курсе событий.