Бомбы для Хмеймима испещрены украинскими отпечатками

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Взрывчатка, которую использовали террористы для нападения на русские базы в Сирии, была сделана на Украине и поставлена террористам с ведома киевского режима, пока ещё вежливо намекают эксперты и военные

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Прототипом для беспилотников, которые на днях пытались атаковать российскую авиационную базу "Хмеймим" и морской пункт в Тартусе, мог стать украинский беспилотник ANSER.

Такое мнение высказал известный военный обозреватель Игорь Коротченко, комментируя в своём блоге эти события.

Кроме того, считает он, взрывчатое вещество, использованное террористами в бомбах для дронов, могло быть произведена на Украине и попасть в руки боевиков по подложным документам.

Таким образом, можно сделать вывод из его слов, украинский след в атаке на русские базы проявляется всё более и более отчётливо, несмотря на весьма жалко звучащие из Киева попытки отрицать это.

Во-первых, всё очень похоже

Вот на чём основывает свою логику русский военный эксперт.

Он напоминает собственные материалы "Укроборонпромпа", указывающие основные отличительные черты украинского БПЛА. Он может находиться в воздухе от 6 до 12 часов, нести на себе полезную нагрузку до пяти килограммов, использовать полностью зашифрованные цифровые каналы передачи данных.

Всеми этими свойствами обладали и беспилотники террористов, несмотря на их непрезентабельный внешний вид, просто очень настойчиво отсылающий в какие-нибудь подпольные и подвальные мастерские в каком-нибудь Хан-Шейхуне. Ибо при всём своём облике нескольких палочек, перетянутых скотчем, они несли 10 мин весом по 400 грамм, то есть по 4 кг полезной нагрузки, имели неплохое управление и доступные только военным устройства навигации и защиты от РЭБ, пролетели запросто 57 км, а приспособлены были для полёта на дальность все 100 км.

И главное: по обнародованному начальником управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС России генерал-майором Александром Новиковым выводам специалистов, основой взрывчатого вещества боеприпасов в беспилотниках выступало вещество ТЭН. А оно – помощнее знаменитого гексогена и не производится в кустарных условиях просто по технологическим условиям. Более того: по словам Новикова, оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов. Значит, его делают на развитых химических военных производствах. И, как свидетельствует генерал Новиков, оно производилось, в том числе, и на Украине. Речь при этом может идти о Шосткинском комбинате, унаследовавшем ещё советские технологии производства взрывчатых веществ, - том самым, где в гражданском секторе производства выпускалась фото- и киноплёнка.

Во-вторых, на Украине всё возможно

Впрочем, Игорь Коротченко виртуально протягивает руку помощи киевским властям, поспешившим начать отнекиваться от своего участия в таком грязном деле. "Незаконный экспорт взрывчатых веществ с территории Украины мог осуществляться по подложному сертификату конечного пользователя либо в рамках коррупционных схем, которые привели в конечном итоге к тому, что все это оказалось в руках боевиков, которые изготовили самодельные взрывные устройства", — предположил он в своём интервью РИА Новости.

Фото: www.globallookpress.com

Тут нужно, правда, добавить две вещи. Первое: киевские официальные власти за годы самостоятельного правления тоже не раз уличались в запрещённых поставках вооружения. Тот же Коротченко сам напоминает про отправку "стратегических крылатых ракет Х-55 в Иран и Китай", а также систем радиоэлектронной разведки в Ирак. В последнем случае речь шла о 4 установках радаров пассивного наведения "Кольчуга", которые способны обнаруживать самолёты-невидимки, изготовленные по технологии "стелс", для них при этом оставаясь необнаруженной.

Это было ещё в начале 2000-х, так что даже прозрачно антиамериканская направленность такого приобретения со стороны ещё живого Саддама Хусейна тогдашний Киев не испугала.

Что же до второго, то нынешний киевский режим, как говорят знающие инсайдеры на Украине, сам приспособил "серые" и "чёрные" схемы экспорта и импорта для интересов собственного обогащения своих фюреров. "Они реально покрыли всё, кроме мелких лавочек, - поделился с Царьградом информацией один из таких людей. – Они влезли во всё, что приносит деньги, и либо навязали своё участие, либо попросту отняли бизнес. В этом - экономическая база и экономический смысл их власти".

В-третьих, нет преступления, на которое не пошёл бы Киев, когда страстно хочется заработать

Так что коррупционные схемы, о которых говорит Игорь Коротченко, вполне могут где-то в конечной точке сходиться в руках благоприобретателя в составе нынешнего украинского режима. Поэтому даже кажущиеся независимыми сделки предприятий-производителей с иностранными партнёрами, в том числе и подпольные, совершаются с разрешения и под контролем киевских властей.

Да и как иначе броневая сталь из воюющего государства может оказаться в руках террористов из запрещённого в России ИГИЛ, чтобы те обшивали ею свои "джихад-мобили"? Или как украинское оружие может оказаться в Болгарии, чтобы оттуда уйти опять-таки в руки террористов? Какое ни будь слабым украинское государство – но ни одно государство никогда не выпустит из рук сферу поставок своего вооружения на экспорт.

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Скорее всего, что террористов, выпустивших дронов по нашим базам, что их поставщиков подвела самоуверенность, высказывают мнение некоторые наблюдатели. Скорее всего, они не ожидали такой эффективности от российских систем радиоэлектронной борьбы, которая позволила часть аппаратов посадить на землю невредимыми. При том, что те были приспособлены для самоподрыва при касании земли. Мысль, видимо, была такой: всё равно дроны взорвутся при падении – или улетят и упадут в океан, для чего и был снабжены двойным запасом горючего, - а там пускай русские роются в обломках деревяшек и обрывках скотча, пытаясь понять, что это было.

Но вышло иначе. Из 13 беспилотников самолётного типа, задействованных в нападении на русские базы, 7 оказались уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С», 6 – посажены при помощи средств РЭБ. Из них трём действительно удалось подорваться самим, но три попались в руки русских специалистов в целости и сохранности.

И, похоже, это ещё не конец истории. Президент России ничего не говорит зря, даже если это кому-то поначалу так кажется. И его намёк на то, что в России точно знают, кто совершил провокацию в отношении её военных объектов в Сирии: "Мы знаем, когда и где передавались эти беспилотные аппараты, сколько их", - обещает кому-то ещё ряд болезненных ощущений.

Покровский Александр