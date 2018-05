Бомбовый холокост Мосула и Ракки • 45 • Аналитика







США и их ближайшие союзники, используя свое информационное доминирование, всеми силами блокируют эти призывы к предотвращению новых невинных жертв как в международных инстанциях, так и в глобальном медиапространстве, объявляя тревожные сообщения «кремлевской пропагандой» и «психологической войной».





Однако теперь о массовой гибели мирных жителей от ракет и бомб американской коалиции заговорили даже в Британии.



Эксперты британского проекта Airwars опубликовали доклад, построенный на проведенных специалистами исследованиях и данных, собранных из ряда источников. И этот документ указывает, что США намеренно и многократно занижают число мирных жертв своих ударов.



Так, по мнению авторов доклада, из 25 тысяч погибших мирных жителей Мосула как минимум треть – на совести американцев и их союзников. Исследование называет число в 9600 человек с той оговоркой, что оно будет расти, поскольку далеко не все завалы в Мосуле еще разобраны и не все жертвы «борцов с терроризмом» извлечены на свет. Указывается, что только за одну неделю из под обломков, оставшихся после налета ВВС коалиции, было извлечено и предано земле более 700 тел. Понятно, что об опознании убитых речь даже не идет.



Но если в Мосуле иракские власти осуществляют разбор завалов и проводят эксгумационные работы, то боевики проамериканских формирований СДС, под чьим контролем находится Ракка, ничем подобным не занимаются вообще. Что, помимо всего прочего, резко повышает опасность эпидемий в разрушенном городе, переполненном непогребенными мертвецами, с неработающими водоснабжением и канализацией.







Напомним, что на днях Вашингтон в очередной раз объявил, что не будет заниматься восстановлением разрушенной инфраструктуры в городах Сирии.



Впрочем, вернемся к Мосулу. Общее число в 25 000 погибших жителей, указанное в докладе, весьма условное, и, можно сказать, взято с потолка. Даже данные о том, сколько мирных жителей могло находиться в городе на момент начала его штурма весьма приблизительны.



Нет точных сведений о том, сколько беженцев покинуло его в ходе боевых действий, поскольку силы коалиции не только не вели такой статистики, но практически и не занимались решением гуманитарных вопросов.



Между тем в городе, помимо его коренных жителей, находилось и весьма значительное число «пришлых». Помимо людей, заброшенных туда вихрем гражданской войны, там было как минимум несколько тысяч членов семей боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». К ним можно прибавить представителей гражданского персонала этой структуры и просто сочувствующих (многие из которых приехали на Ближний Восток со всего мира), которые не могут быть отнесены к числу комбатантов.



Напомним, что, по утверждению Пентагона, от американских бомбардировок погибло 883 человека.



Доклад указывает, что, помимо дезинформации относительно числа жертв своих ударов, западная коалиция еще и скрывает количество боевых вылетов. Так, по данным Airwars, Великобритания признала только один бомбоштурмовой удар своих ВВС из 1600 совершенных!



Другие участники коалиции (Франция, Бельгия, Дания, Канада, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Турция) отрицают даже саму возможность того, что от действия их штурмовой и бомбардировочной авиации могли пострадать мирные люди, поскольку их удары ювелирно точны. Тише воды, ниже травы. Кремль в глухой изоляции



По мнению экспертов Airwars, большое число мирных жертв связано с повсеместным использованием бомб и ракет с избыточной мощностью.



Эта причина действительно имеет место, особенно если учесть, что наносить удары самолеты коалиции предпочитают на максимально возможной удаленности от систем ПВО неприятеля, а возможные погрешности в точности стремятся компенсировать максимальной мощностью применяемых боеприпасов.



К этому можно прибавить, что, в отличие от ВКС России, коалиция часто предпочитает обходиться без авианаводчиков, действующих в непосредственной близости от целей удара, опираясь на данные БПЛА, космической и агентурной разведки.



Кроме того, если во время городских боев в Алеппо в ряде случаев ВКС России и ВВС САА не применялись из-за опасности для жизни мирных жителей, то командование сил коалиции никаких «сантиментов» в этих вопросах не проявляет.



Но и это не все. Авторы доклада констатируют, что смертность среди нонкомбатантов в таких местах, как Мосул или Ракка, достигла того же уровня, что и во время корейской и вьетнамской войн.



Напомним, что в тех войнах «умное оружие» не применялось. В Корее, где использовалась практически та же бомбардировочная авиация, что и во время Второй мировой войны, предназначенная для «работы по площадям», о прицельном бомбометании речь вообще не идет.



К этому можно добавить, что и в Корее, и во Вьетнаме американцы использовали авиацию не только для решения военных задач.



В соответствии с концепцией «бомбовой войны», сформулированной еще в начале минувшего века британским маршалом авиации Хью Тренчардом, мирное население является «таким же участником боевых действий, как и солдат на фронте», поскольку оказывает пассивную или активную поддержку армии и правительству, и потому является «естественной и законной целью» авиации.



Эта доктрина получила развитие в годы Второй мировой войны, когда англо-американские силы пришли к мнению, что удары по мирному населению с огромными жертвами способны заставить противника сдаться, или, по крайней мере, подорвать его боевой дух. Суворовская каша



«Это принцип пытки: жертву пытают до тех пор, пока она не сделает то, чего от нее требуют. От немцев требовалось скинуть нацистов», — оценил бомбардировочную стратегию англо-американцев немецкий историк Фридрих Йорг.



Эти принципы были реализованы в сожжении ряда городов Германии и атомной бомбардировке Японии.



Такие же террористические бомбардировки осуществляли проамериканские межнациональные силы против КНДР.



Своего рода девизом войны во Вьетнаме стала фраза «Вбомбить в каменный век» (англ. to bomb them into the stone age), сказанная американским генералом Кертисо Лимэем, командовавшим стратегической авиацией США и разработавшего стратегию бомбардировок Японии во время Второй мировой войны.



Он рассчитывал с помощью широкомасштабных бомбежек инфраструктуры Северного Вьетнама заставить Ханой отказаться от поддержки южновьетнамского освободительного движения.



Таким образом, несмотря на то, что сегодня в распоряжении сил коалиции самое современное высокоточное оружие, потери иракского и сирийского мирного населения достигли уровня корейской и вьетнамской войн. Иэто как бы исключает их «побочный», «случайный» характер. И дает основания считать, что они носят вполне сознательный террористический характер, нацеленный не столько на решение военных задач, сколько на устрашение противника.



Собственно, о приверженности Вашингтона этому подходу свидетельствуют недавние попытки высшего руководства США запугать Ким Чин Ына судьбой Каддафи. 