Бомбежки в Сирии: Нетаньяху доказывает, что Россию не боится

Из ближневосточных лидеров с российским президентом чаще всех видится Реджеп Тайип Эрдоган. У него есть на то много причин — торговые отношения, совместные энергетические проекты, взаимодействие в Европе и Азии, ну и в качестве отдельной темы можно вывести Сирию. Следом за Эрдоганом идет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он, в отличие от турецкого президента, говорит с Путиным исключительно о Сирии. Просто все остальное, что сейчас связывает Тель-Авив и Россию, менее значительно. А с приближением российских военных к израильской границе любые другие темы и вовсе исчезли. Вот Нетаньяху снова приехал в Россию. Не изменяя себе, он начал с событий, связанных с САР, а именно рассказал о сбитом беспилотнике, нарушившем воздушное пространство еврейского государства. Некоторые сочли это за унижение — мол, приехал отчитываться перед Путиным. Но с другой стороны, можно назвать это не отчетом, а предупреждением. Ранее высшее руководство Израиля, в том числе Нетаньяху неоднократно заявляли, что любое нарушение границы как сухопутной, так и воздушной будет строго караться. И чего лукавить, так оно все и было. Сколько раз Сирийская свободная армия страдала от необъяснимых логикой атак со стороны соседа. Впрочем, ЦАХАЛ бомбил Сирию не просто так — либо в качестве ответа на повышенную военную активность со стороны асадовцев, либо в качестве превентивных мер. Хотя нельзя отрицать, что некоторые операции действительно были инициированы иными причинами, совершенно никак не касающимися опрометчивости Асада.

Рано или поздно это должно было закончиться — на этом настаивала Россия. И вроде бы нам даже удалось настоять на своем и остановить бесконечные атаки со стороны Голанских высот. Россия приняла условия Израиля о недопуске иранских военных и проиранских группировок в приграничные районы, а взамен получила возможность восстановить власть Дамаска в Даръа и восточной Кунейтре (западная часть этой провинции уже как полвека оккупирована Израилем — авт.). Кажется, всех все устраивает, тем более сам Биньямин Нетаньяху на днях заявил, что «у Израиля нет никаких проблем с Асадом» и никто не собирается вторгаться в Сирию, если ранее принятые соглашению будут и дальше оставаться в силе. Еврейский премьер, получается, солгал.

Вероятно, он говорил о тех самых соглашениях, которые приведены выше. Россия и Асад за последние дни ничего не нарушили, и действительно продолжают ограждать иранские силы от любой военной активность в юго-западной Сирии. Сам же Израиль, говоря о необходимости сохранять договоренности, в очередной раз вступает в боевые действия с Сирийской арабской армией. Так, за последние дни было обстреляно несколько позиций на юго-западе — у Мадинат аль-Баат, у Хан Арнаба, у Таль-Курум, у Самданьи и близ города Хадер. В некоторых случаях атаки производились практически сразу после того, как правительственным силам удавалось изгнать из того или иного поселения оппозиционные отряды.

Из всего это вытекает один-единственный вопрос — чего же все-таки хочет Нетаньяху?

Российский востоковед Олег Гущин полагает, что у Израиля есть много оснований опасаться.

— Большинство действий Израиля обоснованы. Власти Ирана постоянно говорят о необходимости ликвидации Государства Израиль. Только этого уже достаточно для того, чтобы понять Тель-Авив. По поводу того, что на юго-западе Сирии нет иранских военных, это очень спорный вопрос. Иранцы же тоже не дураки, у них есть кое-какие понятия о том, как надо добиваться цели. Они, как это делают многие другие, могут переодеваться в форму сирийских военных. Думаю, что в Израиле это прекрасно понимают, потому он всегда начеку. Это, наверное, единственная причина, почему ЦАХАЛ бомбит сирийские территории. Во всяком случае, угрозы со стороны самих сирийцев нет никакой. Они (сирийцы — авт.), конечно, могут говорить о чем угодно, но реальной угрозы для Голан с их стороны не было и не будет. Ну а Россия само собой не имеет цели как-то навредить израильтянам. Так что тут надо уточнять, кого именно бомбил Израиль. Если это были иранцы, то вместе с ними, конечно, могли пострадать правительственные силы, однако, они вряд ли были главной целью.

В Турции же полагают, что такими методами Нетаньяху пытается манипулировать Россией. Турецкий эксперт Керам Йылдырым.

— Израиль пытается показать, что условия российской кампании в этой части Сирии определяет он. Есть условия, но Израиль не обязан им следовать, тогда как Россия не имеет права отступаться от них, иначе ЦАХАЛ сразу же начнет действовать. Для такой маленькой страны, конечно, не стоит пытаться говорить с мощной Россией с позиции сильного. Это безумие, но, похоже, Нетаньяху знает что-то, что не знаем мы. Возможно, какие-то гарантии он имеет не только со стороны Путина, но и Дональда Трампа. Но я допускаю, что последние атаки Израиля связаны, скорее, с внутренней политикой. Нетаньяху переживает за рейтинг, потому, несмотря на всю потенциальную опасность, продолжает отправлять самолеты в Сирию. Все его выступления на тему Сирии похожи на актерский диалог. Он говорит о том, каким сильным стал Израиль при нем, что может позволить себе контролировать чуть ли не половину Сирии, и нет никакой угрозы. Но в чем смысл такой сильной армии, если восстанавливать стабильность в юго-западной Сирии пришла Россия? Чтобы такие вопросы не возникали у населения надо чем-то отвлечь его внимание. Например, новой авантюрой — этими атаки против Асада. Нетаньяху пытается сказать, что он не боится никакого, даже Россию. В будущем все стает яснее.

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