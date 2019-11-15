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Бомбардировщики США "подкрались" с севера и примерились к военно-морской базе России
15 ноября 2019, 04:24 • 81 • Политика
Американские В-52 "атаковали" базу российских подлодок. Пока только понарошку. Военные самолёты США зашли с севера и сымитировали бомбардировку.
Стратегические бомбардировщики США B-52 устроили новую имитацию бомбардировки по военно-морской базе России. На этот раз целью американских военных самолётов стала база российских подводных лодок в районе Баренцева моря. Подробности сообщает американский журнал The National Interest.
Учебная атака российской военно-морской базы прошла 6 ноября в рамках отработки взаимодействия американских бомбардировщиков с норвежской военной авиацией. Самолёты подбирались к российской военной базе с севера. Один из них приблизился к берегам Кольского полуострова и Новой Земли, второй направился к мысу Канин Нос у входа в Белое море, третий вернулся в западную часть Баренцева моря.
Отмечается, что за последние месяцы американцы трижды летали в Заполярье. А в ноябре самолёты США максимально приблизились к стратегическим объектам России.
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