Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин: Украине нужно не за морем счастья искать, а налаживать отношения...
Саммит БРИКС завершился в Бразилии
В общество обиженных Газпромом добавились Польша и Дания (Руслан Осташко)
СМИ Китая о «мягкой силе» России
Главная / Политика

Бомбардировщики США "подкрались" с севера и примерились к военно-морской базе России

15 ноября 2019, 04:24  •  81 • Политика
Американские В-52 "атаковали" базу российских подлодок. Пока только понарошку. Военные самолёты США зашли с севера и сымитировали бомбардировку.
Стратегические бомбардировщики США B-52 устроили новую имитацию бомбардировки по военно-морской базе России. На этот раз целью американских военных самолётов стала база российских подводных лодок в районе Баренцева моря. Подробности сообщает американский журнал The National Interest.
Учебная атака российской военно-морской базы прошла 6 ноября в рамках отработки взаимодействия американских бомбардировщиков с норвежской военной авиацией. Самолёты подбирались к российской военной базе с севера. Один из них приблизился к берегам Кольского полуострова и Новой Земли, второй направился к мысу Канин Нос у входа в Белое море, третий вернулся в западную часть Баренцева моря.
"В-52 проводили разведку в компании пяти истребителей F-16, которые принадлежали Норвегии", - пишет "Ура.ру".
"Учения с европейскими союзниками - лишь прикрытие, как и взаимодействие с норвежскими ВВС", - передаёт портал "Утро.ру".
Отмечается, что за последние месяцы американцы трижды летали в Заполярье. А в ноябре самолёты США максимально приблизились к стратегическим объектам России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
14 ноября 2019, 21:54
Кремль назначил дату 15-й большой пресс-конференции Путина, но Песков пока утаил её от СМИ
15 ноября 2019, 04:24
"У вас "крышу сносит" от вседозволенности?": Пронько о новом матерном скандале с членом "Единой России"
14 ноября 2019, 21:54
Прививкой едины: диспансеризацию прошли 41 млн россиян
15 ноября 2019, 04:24
Свои люди: в СПЧ предложили создать совет по защите россиян за рубежом
15 ноября 2019, 01:09
"Это же какой-то абсурд": Захарова отказалась обсуждать новый вброс международной группы по МН17
14 ноября 2019, 21:54
В Госдуме рассказали об иностранном вмешательстве в дела РФ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2019, 16:54
Объединение России и Белоруссии. Всё решится 19 ноября
08 ноября 2019, 12:54
"Мне кажется, что это кошмарный сон": Резидент Comedy Club с Украины пришёл в ужас от толп нацистов в Киеве
09 ноября 2019, 23:12
Будущее, которого не ждали. Место РФ в дивном новом мире. Михаил Делягин
09 ноября 2019, 14:54
Было или не было? Военный эксперт внёс ясность в историю с "погоней" американских F-35 за Ту-160
08 ноября 2019, 22:39
"Теперь понятно, зачем всё затеяли": Скабеева раскрыла план Украины по срыву развода войск в Донбассе
11 ноября 2019, 09:09
Пытки и убийства: В соцсетях рассказали, чем занимался задержанный в Польше нацист
10 ноября 2019, 10:24
"Всё враньё... Горбачёв ждал, кто победит": Последний Маршал СССР об измене экс-президента
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.