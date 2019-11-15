Бомбардировщики США "подкрались" с севера и примерились к военно-морской базе России

Стратегические бомбардировщики США B-52 устроили новую имитацию бомбардировки по военно-морской базе России. На этот раз целью американских военных самолётов стала база российских подводных лодок в районе Баренцева моря. Подробности сообщает американский журнал The National Interest.

Учебная атака российской военно-морской базы прошла 6 ноября в рамках отработки взаимодействия американских бомбардировщиков с норвежской военной авиацией. Самолёты подбирались к российской военной базе с севера. Один из них приблизился к берегам Кольского полуострова и Новой Земли, второй направился к мысу Канин Нос у входа в Белое море, третий вернулся в западную часть Баренцева моря.

"В-52 проводили разведку в компании пяти истребителей F-16, которые принадлежали Норвегии", - пишет "Ура.ру". "Учения с европейскими союзниками - лишь прикрытие, как и взаимодействие с норвежскими ВВС", - передаёт портал "Утро.ру".

Отмечается, что за последние месяцы американцы трижды летали в Заполярье. А в ноябре самолёты США максимально приблизились к стратегическим объектам России.