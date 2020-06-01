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Бомбардировщики США отрепетировали удар по Крыму с неба Украины

01 июня 2020, 16:20  •  245 • В России

Появление кораблей стран НАТО у российских территориальных вод, а самолетов блока – у наших воздушных границ, давно стало таким же привычным явлением, как дождь летом или снег зимой. Правда, интенсивность таких «поползновений» в последние годы (особенно – после крымской весны-2014), по данным Минобороны России, возросла в 5-8 раз. И при этом заметно меняется и «конфигурация» таких манеров.

Из самого свежего - два стратегических бомбардировщика США (способных нести ядерное оружие) прошли над Атлантикой, территорией Польши и Украины, а затем - над Чёрным морем. Причем их сопровождали - этаким "почетным эскортом" - украинские истребители Су-27 и МиГ-29, а также турецкие самолеты-заправщики.

Российские ПВО подняли пару истребителей на перехват. При их виде американцы убралась восвояси. И, вроде, никаких ЧП не произошло. Рутинный эпизод. Но любопытны два момента.

Первое: зачем бомбардировщики США для своего захода на Черное море использовали турецкие «автопоилки» и украинских «сторожей». Понятно, что отрабатывалась некая групповая воздушная операция. Но в ней больше политики, нежели практического военного смысла. Сплотить под своим крылом и потренировать ВВС Украины и Турции. Показать - кто для них «хозяин».

Второе. Некоторые аналитики-конспирологи уже нагнетают страсти: якобы так отрабатывался ракетный удар по Крыму. Эта паническая догадка опровергается логическим вопросом: зачем гигантским бомбардировщикам США упираться носом в Крым, подставляясь под огонь наших зенитных ракет? У них есть возможность, не заходя в зону поражения ПВО, безопасно пальнуть по полуострову с дальности 2 тысячи километров.

Но вот военно-политический месседж этой вылазки явный: оказать давление на Россию из-за «отхапанного» Крыма, показать «морковку» членства в НАТО Киеву и еще прочнее привязать к своему военному альянсу ершистую Турцию.

Украина, давно скребущаяся в двери НАТО, ведет себя, как бедная девушка, готовая отдаться богатому гостю в собственной хате, - лишь бы соседке России насолить. Вот отсюда – и совместные американо-украинские учения.

Тем временем минобороны Украины уже заявило, что построит 2 военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке (Луганская область), и в Мариуполе (Донецкая область).

Добавим к этому поставки из США на Украину противотанковых комплексов Джавелин (снятых с вооружения из-за старости), морских катеров (тоже сданных было в утиль, но пригодившихся для украинских ВМС).

Печальнее то, что Украина становится для США не только оружейной свалкой, но и антироссийским плацдармом. И Москве это невольно придется учитывать...

Российские истребители поднялись в небо для перехвата бомбардировщиков США.

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