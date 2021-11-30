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Бомбардировщики США летят в Австралию: Пентагон заявил о наращивании сил в Тихом океане

30 ноября 2021, 03:45  •  28 • Политика
В США объявили о планах по расширении военную инфраструктуры в Австралии и на тихоокеанских островах.
В Пентагоне заявили о размещении в Австралии истребителей и бомбардировщиков на ротационной основе.
"Это же в рамках «зелёной экономики» всё делается, да?" - иронично прокомментировала новость глава департамента информации МИД России Мария Захарова в личном Telegram-канале. Дипломат напомнила о намерениях "англосаксов" по оправке атомных подлодок к берегам Австралии.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона Мару Карлин, наращивание присутствия в тихоокеанском регионе происходит с целью сдерживания главного геополитического противника США – Китая.

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