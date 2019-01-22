Бомбардировщик погубили снежный заряд и горбатая взлетка

Ну прямо черный январь для нашей авиации. Еще не закончилось расследование катастрофы Су-34 над Татарским проливом, а тут новая печальная весть: в Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3. Вот что удалось узнать «КП» о случившемся из официальных и неофициальных источников. А мы поговорили с офицерами, которые служат на авиабазе Оленья под Мурманском, где дислоцируется полк дальней авиации.

По данным Минобороны, во вторник, после выполнения планового полета Ту-22М3 зашел на посадку. В этот момент повалил снег такой густоты, что бомбардировщик оказался словно в плотной снежной каше. Это еще называют «снежным зарядом». Видимость резко уменьшилась почти до нуля. Самолет, по сути, садился вслепую...

В этот момент и случилась «жесткая посадка» - бомбардировщик пытался с помощью шасси нащупать взлетно-посадочную полосу (а она в Оленьем, как нам сказали, - горбатая) и, видимо что-то не рассчитал. Ту-22 грохнулся хвостом о бетон. Потом резко пошел вбок и начал разваливаться. Остатки горючего разлились и загорелись (самолет был без боекомплекта). Два пилота погибли сразу. Еще двоих удалось вытащить из пылающего ада. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Чуть позже стало известно, что один из них скончался...

А вот что рассказал военнослужащий с авиабазы «Оленья», попросивший не называть его фамилию и звание.

- Пока ЧП квалифицируют так: «ошибка пилотирования в экстремальных погодных условиях». Этот самый проклятый снежный заряд. Как-то так... Я знаю экипаж этой машины. Матерые парни. По-моему, все летчики первого класса с огромным налетом. Командир имеет, как мне сказали более двух с половиной тысяч часов! Это очень круто! Но вот такая беда...

- А они имели возможность спастись? Скажем, катапультироваться...

- Да, на «тушке» каждый член экипажа находится в катапультным кресле КТ-1М. Но для катапультирования хотя бы надо осмыслить ситуацию. А она, похоже, развивалась мгновенно. И командир даже не успел нажать тумблер «Принудительное покидание»... У него этот тумблер в кабине по левую руку.

К тому же бомбардировщик после удара о бетон пошел вразнос и вбок... А там уже не до катапультирования...

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Бомберу было всего 25...

Ту 22 М3 – стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец - бомбардировщик, предназначенный для поражения цели на территории противника. На вооружение эта машина поступила в 1978 году и выпускалась до 1993 года в Казани. Всего было выпущено 268 таких «тушек».

Иркутская область, 13 декабря 2017. Бомбардировщик Ту-22М3, вернувшийся после выполнения боевых задач в Сирии на аэродром дислокации Белая. Фото Владимир Байкальский/ТАСС

По неофициальным данным, всего за время эксплуатации (30 лет) было потеряно по небоевым причинам 22 этих самолёта.

В объединение «Туполев» корреспонденту «КП» сообщили, что разбившийся Ту-22М3 построили в 1986 году. В последний раз он проходил ремонт в 2012 году на авиазаводе в Калининграде.

ТТХ Ту-22Мз

Длина - 41.46 метра

Масса - 78 тонн (пустого)

Максимальная взлетная масса - 126 тонн

Максимальная скорость - до 2300 км/ч

Практическая дальность - 7 тысяч км

Практический потолок - 13,3 км

Экипаж - 4 чел

Вооружение - одна 23-мм пушка

До 3 управляемых ракет Х22М

До 10 аэробаллистических ракет Х-15

Боевая нагрузка (бомбы и ракеты) - 24 тонны (максимальная)