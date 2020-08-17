Бомба замедленного действия: кто назвал Сталина "врагом народа"

В революцию и Гражданскую войну Раскольников сделал блестящую карьеру. Ленин доверял ему самые сложные операции и даже обменял на британских офицеров, когда Федор оказался в английском плену. Его уважали, несмотря на то, что он совмещал несовместимое: революционный запал и любовь к роскоши, которой окружал себя без стеснения. Это было особенно заметно, когда его перевели на дипломатическую службу: в Афганистане, потом в странах Европы. В начале 1930-х он был полпредом СССР в Болгарии, и начались непонятные вещи. Один за другим боевые товарищи Раскольникова, настоящие коммунисты объявлялись в СССР "врагами народа". С ними показательно расправлялись. В 1938-м Раскольникова вызвали из Софии в Москву. В поезде ему попалась газета. Из нее он узнал: теперь и он "враг народа". Сменил маршрут – "затерялся" во Франции. А через год написал открытое письмо. Такой картины советской жизни не представлял еще никто. Прямо обращаясь к Сталину, Раскольников поставил ему в вину "эпоху террора", разрушение Красной армии накануне очевидно скорой войны и пригвоздил: "Во всех расчетах внешней и внутренней политики вы исходите не из любви к родине, которая вам чужда, а из животного страха потерять личную власть".