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Бомба замедленного действия: кто назвал Сталина "врагом народа"
17 августа 2020, 04:15 • 85 • Аналитика
"Вы сковали страну жутким страхом террора". "С жестокостью садиста вы избиваете кадры, полезные стране". "Ваши бесчеловечные репрессии делают нестерпимой жизнь советских трудящихся". 17 августа 1939 года советский дипломат Федор Раскольников написал открытое письмо Сталину.
Бомба замедленного действия: кто назвал Сталина "врагом народа"
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К тому моменту он уже был бывшим дипломатом, бывшим командующим Балтийского флота и бывшим советским гражданином. В СССР Раскольникова объявили вне закона, как только он принял решение не возвращаться из Европы на родину. Причина у него была веская.
Вне закона
В революцию и Гражданскую войну Раскольников сделал блестящую карьеру. Ленин доверял ему самые сложные операции и даже обменял на британских офицеров, когда Федор оказался в английском плену. Его уважали, несмотря на то, что он совмещал несовместимое: революционный запал и любовь к роскоши, которой окружал себя без стеснения. Это было особенно заметно, когда его перевели на дипломатическую службу: в Афганистане, потом в странах Европы. В начале 1930-х он был полпредом СССР в Болгарии, и начались непонятные вещи. Один за другим боевые товарищи Раскольникова, настоящие коммунисты объявлялись в СССР "врагами народа". С ними показательно расправлялись. В 1938-м Раскольникова вызвали из Софии в Москву. В поезде ему попалась газета. Из нее он узнал: теперь и он "враг народа". Сменил маршрут – "затерялся" во Франции. А через год написал открытое письмо. Такой картины советской жизни не представлял еще никто. Прямо обращаясь к Сталину, Раскольников поставил ему в вину "эпоху террора", разрушение Красной армии накануне очевидно скорой войны и пригвоздил: "Во всех расчетах внешней и внутренней политики вы исходите не из любви к родине, которая вам чужда, а из животного страха потерять личную власть".
Тайна смерти
Меньше чем через месяц после этого Раскольников умер в Ницце. Как считают некоторые, "не по своей воле". Объективно он был психически нездоров, содержался в психиатрической лечебнице. А дальше – то ли стремительная пневмония, то ли прыжок из окна. "Раскольников личность неоднозначная", – говорит историк Игорь Пыхалов:
"Он состоял в правящей советской элите, но оказался на стороне проигравших фигур. Распространения его письмо не получило, в СССР была цензура, а руководство компартии о нем, конечно, узнало. Это послужило дополнительным доводом для того, чтобы заняться репрессиями проигравших во внутрипартийной борьбе. В тот период НКВД провел ряд операций за рубежом по уничтожению лиц, которые были связаны с советскими спецслужбами, но вступили в сотрудничество с западными. В случае Раскольникова ничего подобного не было".
Письмо Раскольникова не рискнули сразу опубликовать из страха за жизнь автора. Оно вышло во французской печати 1 октября. В СССР его впервые обнародовали и вовсе только в 1980-е годы. Это была бомба!..
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
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