Бомба замедленного действия: Американские войска в Сирии оказались брошены - эксперт

ВВС США нанесли авиаудар по блокпосту сирийских военных. Как отмечено в сообщениях сирийских СМИ, бомбу сбросили сразу после того, как сирийцы отказались пропустить "американских оккупантов". В результате удара один сирийский военный погиб, другие получили ранения.

Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik говорил об инциденте. Он полагает, что если действительно столь жёсткую реакцию ВВС США вызвал инцидент на блокпосту, то у американцев, что называется, "сдали нервы".

"Я вполне готов это допустить - что у кого-то из американских командиров просто сдали нервы", - сказал Евстафьев.

Положение американских военных в Сирии не располагает к спокойствию. С одной стороны, они находятся там "под очень большим давлением со стороны внешних региональных игроков", сказал эксперт. С другой стороны, они оторвались от своего высшего командования - "в некотором роде". Командование, как считает политолог, дезориентировано.

"... и, судя по тому, что происходит в Вашингтоне, деморализовано. Они ощущают себя брошенными, но в то же время самостоятельными", - подчеркнул эксперт.

Опасность происходящего в том, что США могут воспользоваться конкретным инцидентом на блокпосте, чтобы нанести новые удары по территории Сирии.