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Бомба замедленного действия: Американские войска в Сирии оказались брошены - эксперт
17 августа 2020, 18:00 • 98 • Политика
Инцидент с ударом ВВС США по сирийскому блокпосту показал, что у кого-то из американских командиров сдали нервы, полагает эксперт. Мы видим своего рода бомбу замедленного действия, где войска США брошены, но... самостоятельны.
ВВС США нанесли авиаудар по блокпосту сирийских военных. Как отмечено в сообщениях сирийских СМИ, бомбу сбросили сразу после того, как сирийцы отказались пропустить "американских оккупантов". В результате удара один сирийский военный погиб, другие получили ранения.
Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik говорил об инциденте. Он полагает, что если действительно столь жёсткую реакцию ВВС США вызвал инцидент на блокпосту, то у американцев, что называется, "сдали нервы".
"Я вполне готов это допустить - что у кого-то из американских командиров просто сдали нервы", - сказал Евстафьев.
Положение американских военных в Сирии не располагает к спокойствию. С одной стороны, они находятся там "под очень большим давлением со стороны внешних региональных игроков", сказал эксперт. С другой стороны, они оторвались от своего высшего командования - "в некотором роде". Командование, как считает политолог, дезориентировано.
"... и, судя по тому, что происходит в Вашингтоне, деморализовано. Они ощущают себя брошенными, но в то же время самостоятельными", - подчеркнул эксперт.
Опасность происходящего в том, что США могут воспользоваться конкретным инцидентом на блокпосте, чтобы нанести новые удары по территории Сирии.
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