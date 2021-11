Бомба врача Владимира Зеленко

«Ной в Библии тоже был сторонником заговора, пока не пошёл дождь»

Имя врача Владимира Зеленко сегодня знают во всем мире. Это американский медик, родившийся в 1973 г. в СССР. В США он оказался ребенком, там же получил медицинское образование, стал семейным врачом.

Приобрел известность в марте 2020 года, когда предложил собственную схему лечения COVID-19 (она основана на использовании трех препаратов: гидроксихлорохина, сульфата цинка и азитромицина). Через некоторое время он доказал действенность своего метода, поставив на ноги президента США Дональда Трампа, президента Бразилии Жаира Болсонару, бывшего министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана. В прошлом году доктор Зеленко вылечил более 600 обратившихся к нему пациентов. Его метод лечения взяли на вооружение многие врачи в США и за рубежом.

Владимир Зеленко считает, что борьба с COVID-19 с помощью вакцинных препаратов сопряжена с очень высоким риском. В связи с этим очень резонансным было заявление Владимира Зеленко по видеосвязи перед членами израильского раввинатского суда в августе 2021 г. Его как ортодоксального иудея и опытного врача пригласили высказаться по поводу влияния прививок на здоровье людей. Вот фрагмент его заявления: «Нет никакой необходимости в этой вакцине. Ни для кого. У детей, болеющих коронавирусом, выживаемость 99,998 процента. У молодых людей от 18 до 45 лет – 99,95 процента. У переболевших, антитела которых вырабатывает иммунная система, иммунитет в миллиарды раз эффективнее, чем искусственный иммунитет, приобретённый посредством вакцинации».

В период от одного дня до трёх месяцев главным риском для привившихся, по словам Зеленко, является тромбоз, который заканчивается инфарктом или инсультом. «Обычно большая часть таких смертей – до 40 процентов – происходят в первые три-четыре дня после укола», – говорит врач. Широко известно также, что у молодых людей после прививки от коронавируса нередко возникает заболевание сердца – миокардит. Кроме того, как утверждает Зеленко, риск выкидышей у женщин, вакцинированных в первом триместре беременности, вырастает в восемь раз.

Нередко Владимир Зеленко отходит от медицинских рассуждений и прямо заявляет, что политика властей США, направленная на всеобщую вакцинацию населения, является преступлением против американского народа. Такой же преступной он называет политику властей Израиля, которые в сговоре с корпорацией Pfizer осуществляют холокост еврейского народа.

Big Pharma, сделавшая ставку на вакцины, предпринимает колоссальные усилия, чтобы заблокировать использование препаратов, которые позволяют эффективно бороться с болезнью, порожденной вирусом ковида (а ряд препаратов обладает профилактическим эффектом). Американский фармакологический регулятор FDA не только не дает добро на лицензирование или проведение клинических исследований по лечебным препаратам (таким, как гидроксихлорохин, ивермектин и др.), но и пытается их запрещать, расчищая поле для Pfizer и других компаний Big Pharma, производящих вакцины.

Еще одним преступлением Владимир Зеленко называет создание вируса, который не имеет естественного происхождения. Зеленко говорит: «Я точно знаю, когда он был создан, и могу дать номера патентов». Работу над созданием вируса начал в 1999 году доктор Ральф Барик (Ralph Baric) из Университета Северной Каролины. Он проводил опыты по модификации коронавируса летучих мышей с тем, чтобы вирус мог поражать людей. Однако на территории США такие исследования были запрещены, и по инициативе Энтони Фаучи (ныне главного советника Джо Байдена по вопросам борьбы с «пандемией ковида») опыты с коронавирусом перенесли в китайский Ухань. Там, утверждает Зеленко (его утверждения частично совпадают с выводами доклада сенаторов-республиканцев), учёные продолжали вносить изменения в натуральный вирус, повышая его летальность и устойчивость. «На это ушло 20 лет. А потом они заразили им человека и обрушили весь мир», – заявил доктор.

Пока инициаторы вакцинации высмеивают Владимира Зеленко, представляя его сторонником заговора. Однако он не смущается, будучи уверенным, что тайное станет явным. «Ной в Библии тоже был сторонником заговора, пока не пошёл дождь», – говорит Зеленко и даже пытается наступать. Последнее свидетельство тому – документ, появившийся в сентябре 2021 года под названием THE VACCINE DEATH REPORT. Evidence of millions of deaths and serious adverse events resulting from the experimental COVID-19 injections (ОТЧЕТ О СМЕРТИ ОТ ВАКЦИНЫ: доказательства миллионов смертей и серьезных побочных эффектов в результате экспериментальных инъекций COVID-19). Это исследование, подготовленное доктором Зеленко в соавторстве с Дэвидом Джоном Соренсеном (David John Sorensen), американским специалистом по журналистским расследованиям. Довольно внушительный доклад на 52 страницах с иллюстрациями, графиками, схемами и ссылками на первоисточники. Доклад был обнародован в середине сентября, разошелся по всей Америке и миру. Многие журналисты назвали его бомбой, брошенной в распорядителей Big Pharma (в конечном счете в разработчиков плана «Великой перезагрузки»).

На первой странице доклада читаем: «Мы (авторы доклада. – В.К.) ориентируемся только на современные научные факты и дистанцируемся от необоснованных заявлений. Данные являются понятными и проверяемыми. Вся представляемая информация подкрепляется более чем сотней ссылок (на источники.– В.К.). […] Данные позволяют говорить, что мы в настоящее время являемся свидетелями величайшего в мировой истории организованного массового убийства. Острота ситуации вынуждает нас поднимать этот критически важный вопрос: сможем ли мы поднять на защиту миллиарды невинных людей? Или мы позволим, чтобы соображения личной выгоды доминировали над законностью, и мы станем соучастниками? Сообщества юристов во всем мире готовят исковые заявления для того, чтобы наказать тех, кто работает на эту криминальную повестку дня. Всем тем, кто все еще на их стороне, мы говорим: есть еще время развернуться и встать на сторону правды. Пожалуйста сделайте правильный выбор».

Приведу отдельные факты и выдержки из отчета.

Одно из свидетельских показаний дала Джейн Доу (JaneDoe) – эксперт CDC (центры по контролю и профилактике заболеваний США), занимавшаяся выявлением злоупотреблений и обманов в системе американского здравоохранения (что-то вроде аудитора или ревизора). Она пришла к выводу, что число смертей от вакцинации, фиксируемых в системе VAERS, занижено как минимум в 5 раз. Вот фрагмент письменных показаний Джейн Доу, данных под присягой: «За последние 25 лет я разработала более 100 различных алгоритмов обнаружения мошенничества в сфере здравоохранения как в государственном, так и в частном секторе. (…) Когда вакцина COVID-19 стала явно ассоциироваться со смертью и причинением вреда пациенту, я стала склоняться к тому, чтобы специально расследовать этот вопрос. По моей профессиональной оценке (…), количество смертей, произошедших в течение 3 дней после вакцинации, выше тех цифр, которые указаны в VAERS, по крайней мере в 5 раз». Авторы доклада также упоминают разговор Джейн Доу с известным профессором доктором Питером Маккалоу (Dr. Peter McCullough), в котором она не исключила, что занижение может быть даже десятикратным.

Имеется источник, согласно которому система VAERS занижает данные на два порядка, т. е. в 100 раз. Это документ 2009 года под названием Lazarus report. Исследование, проведенное организацией Harvard Pilgrim Health Care по заказу Министерства здравоохранения и социальных служб США, показало, что примерно 25 процентов пациентов, проходивших амбулаторное лечение, испытывали те ли иные побочные последствия применявшихся медикаментов. Число «негативов», информация о которых была сообщена в FDA (фармацевтический регулятор США), составила всего 0,3% от общего числа случаев.

Многие оценки, характеризующие низкий процент отражения «негативов» на сайте VAERS, базируются на утечках, организуемых добровольными внутренними информаторами (whistleblowers), которые работают в компаниях-производителях вакцин, медицинских учреждениях и даже обслуживают систему VAERS на федеральном уровне.

Так, компания Moderna получила 300 тысяч сообщений о побочных эффектах после вакцинации в течение трех месяцев после запуска вакцины. Об этом в августе сообщил осведомитель из фирмы IQVIA, которая помогает компании Moderna осуществлять администрирование вакцинации ее препаратами. Эта цифра намного выше, чем количество общедоступных отчетов о побочных эффектах вакцины Moderna в федеральной системе VAERS. Moderna и IQVIA не ответили на электронные письма с просьбами комментариев.

А вот еще более громкая история, которая началась с утечки, организованной внутренним информатором, работающим в организации CMS (Centers for Medicare & Medicaid Service). Организация обслуживает национальные программы медицинского страхования Medicare и Medicaid. Анонимный осведомитель из CMS в июле 2021 г. сообщил, что количество летальных исходов после вакцинаций от ковида составило 48.465. Информация представлена в виде скриншотов данных с серверов Medicare. В статистику попали лишь те летальные случаи, которые произошли в пределах двух недель после укола. Информатор работает программистом, имеет доступ к базе данных Medicare и Medicaid. Имя осведомителя до сих пор не раскрыто; известно лишь, что это женщина. Она дала клятву на Библии, что ее сообщения – чистая правда.

В момент, когда произошла эта утечка информации из CMS, на сайте VAERS числилось менее 11 тысяч смертей, связанных с вакцинами от ковид. В информационном блоке осведомителя из CMS количество смертей было в 4,4 раза больше.

Первоначально информация осведомителя из CMS была предоставлена в распоряжение общественной организации «Американские врачи на передовой». Затем она была передана известному адвокату Томасу Ренцу (Thomas Renz), который тогда же (в июле) подал в федеральный суд иск с требованием провести расследование по поводу дезинформационной деятельности федеральных организаций FDA и CDC, в ведении которых находится система VAERS. На одной из пресс-конференций Томас Ренц сказал, что есть около десятка различных систем, которые сообщают о смертях и побочных эффектах разных медицинских препаратов правительству США. И они дают более объективную картину, чем система VAERS.