Бомба у машины: российских военных атаковали в Сирии

В Минобороны опровергли сообщения, что российские военные попали под обстрел в Сирии, передает ТАСС. «Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы имевшем место обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода «Дербисия» сирийско-турецкой границы не соответствует действительности», — сказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон, который входит в структуру ведомства.

По его словам, «пострадавших среди российских военнослужащих нет, техника исправна».

Он отметил, что во вторник рядом с бронеавтомобилями России было взорвано какое-то устройство. По словам представителя ведомства, это было сделано с целью срыва встречи российских военных с турецкими.

«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода «Дербисия» сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства», — обратил внимание военный.

Вместе с тем он отметил, что встреча прошла в плановом режиме. «Попытки неустановленных лиц осуществить провокацию на сирийско-турецкой границе оказались безуспешны», — добавил он.

Ранее прокурдские СМИ сообщили, что турецкие военные обстреляли российских военных полицейских, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Издание отмечает, что журналисты ссылаются на видео, на котором показано, что обстрелу подвергаются русскоязычные военные.

В частности, об этом сообщает портал PeyamaKurd со ссылкой на свои источники. По данным телеканала Kurdistan24, неподалеку от военного патруля России разорвалась бомба, из-за чего пострадали как минимум пять человек. СМИ отмечает, что обстрел производился с турецкой стороны.

Между тем, как передает ТАСС, в соцсетях появились сообщения, что в Сирии при обстреле пострадали двое военнослужащих России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира», которая была направлена на освобождение приграничной с Турцией зоны на севере Сирии. Это необходимо для создания так называемой зоны безопасности, где можно было бы разместить всех сирийских беженцев, которых турецкая сторона «не может бесконечно содержать».

Военные действия турецкой армии были направлены против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Как отметил Эрдоган, у «Источника мира» есть еще две цели. Первая — обеспечение безопасности на южной границе государства от террористов. Во-вторых, операция призвана защитить территориальную целостность Сирии.

Эта идея вызвала неодобрение со стороны европейских стран, а также США, которые ранее намеревались сами участвовать в операции, однако впоследствии отказались от этого.

Эрдоган считает, что, создав условия для проживания беженцев, он даст им «не рыбу, а удочки». «И им будет хорошо, и Турции полегчает», — сказал турецкий лидер в сентябре.

17 октября Анкара заключила соглашение с Вашингтоном, согласно которому были приостановлены военные действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе. На это им давалось 120 часов.

Спустя пять дней российский президент Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган также пришли к соглашению. По итогам шестичасовых переговоров лидеры стран подписали меморандум о взаимопонимании, который состоит из десяти пунктов.

В них говорится о том, что в течение 150 часов курды должны покинуть буферную зону. За этим будут наблюдать российские и турецкие военные. Вместе с тем стороны договорились, что те территории, которые Турция ранее заняла в ходе операции «Источник мира», останутся под ее контролем.

Кроме того, в ключевом документе соглашения Путина и Эрдогана говорится, что на границе между Турцией и Сирией будет введена российская военная полиция вместе с сирийскими пограничниками.