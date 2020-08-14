Бомба под социализм: как "Солидарность" изменила Польшу

Увольнение одного электрика как повод для смены режима в стране – именно так вкратце можно описать то, что происходило в Польской народной республике с 1980 по 1990 года. Лех Валенса – главный герой этой истории и впоследствии первый избранный президент "новой Польши" – ровно сорок лет назад создал на судоверфи имени Ленина в Гданьске, где сам трудился электриком, первый в Восточной Европе независимый профсоюз "Солидарность". И этим весьма разозлил руководство, которое решило избавиться от чересчур активного сотрудника. На фоне проблем с продуктами, ростом цен, недовольством рабочих условиями труда и его оплатой, все это вылилось в масштабные забастовки на заводах страны. Власти были вынуждены пойти на уступки, а "Солидарность" получила массовую поддержку народа и быстро стала превращаться в серьезную политическую силу. Это отметил в комментарии для радио Sputnik доктор исторических наук, профессор, зав.кафедрой истории южных и западных славян МГУ Геннадий Матвеев.

"Он уже в течение ближайших месяцев превращается в массовое общественно-политическое и профсоюзное движение, то есть имеет две функции. Окончательно как сила, которая имеет собственное представление о том, как должна развиваться Польша, "Солидарность" оформляется только на первом всепольском конгрессе профсоюза в августе-сентябре 1981 года".

Неудивительно, что правящая на тот момент Польская объединенная рабочая партия вскоре объявила это движение вне закона. Для борьбы с оппозицией она пошла на радикальные меры: ввела в конце 1981 года в стране военное положение, которое действовало полтора года. На улицы городов выехали танки, началось силовое подавление радикализовавшейся "Солидарности", лидеры объединения (включая Валенсу) и тысячи его членов были арестованы. Остальная часть активистов ушла в подполье, но деятельность свою не прекращала.

В 1985 году к власти в СССР пришел Михаил Горбачев, и началась "перестройка" – не только в Советском Союзе, но и в других странах соцблока, в том числе в Польше. Уже в 1986-м "Солидарность" смогла выйти из тени и развернула бурную деятельность, стала вновь создавать профсоюзные центры. Через два года по стране вновь пошла волна массовых манифестаций и забастовок, которые подтолкнули власть и оппозицию начать общение, так называемые "беседы в Магдаленке", а они уже вылились в официальные переговоры за круглым столом в начале 1989 года. Итог – легализация "Солидарности", которая сразу начала активную подготовку к июньским парламентским выборам – первым "свободным" в стране после войны. Некогда профсоюзное движение шло во власть.

Зав. кафедрой истории южных и западных славян МГУ Геннадий Матвеев называет эти события и процессы естественным результатом кризиса существовавшей политической и экономической системы.

"Появление "Солидарности" было в какой-то степени закономерным явлением, потому что та модель социализма, которая вслед за Советским Союзом строилась в Польше, – деформированная сталинская модель, как я ее называю, – называлась реальный социализм и исчерпала свои возможности. Собственно говоря, весь европейский социалистический лагерь стоял перед выбором, куда идти дальше, по какому пути развиваться – то ли по старой модели двигаться, то ли какую-то новую искать".

Вот и нашлась "Солидарность". 29 декабря 1989 года был принят закон о поправках в конституцию Польши: никаких упоминаний о руководящей роли партии, закреплена многопартийность, страна сменила название на Республику Польшу. Через месяц Польская объединенная рабочая партия прекратила свое существование, а вместе с ней пришел конец и коммунистическому правлению, которое продлилось 45 лет.

Окончательным триумфом оппозиции можно считать прямые президентские выборы 1990 года – тогда главой государства был избран основатель и первый лидер "Солидарности" Лех Валенса. С того момента ведется отсчет новейшей истории Польши.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik