«Бомба под многих политиков»: как арест миллиардера Джеффри Эпштейна может отразиться на предвыборной кампании в США

Арест миллиардера Джеффри Эпштейна, задержанного по обвинению в преступлениях сексуального характера, широко обсуждается в американских СМИ. По мнению журналистов, новое дело против финансиста может ударить по истеблишменту, ведь Эпштейн был тесно связан со многими представителями правящей элиты. Его считали другом Билла Клинтона, который неоднократно пользовался его частным самолётом, а также Дональда Трампа. Будущий президент был частым гостем организованных бизнесменом вечеринок. Кроме того, нынешний министр труда США Александр Акоста, прежде занимавший должность прокурора, в 2008-м предложил Эпштейну сделку со следствием. Это позволило миллиардеру, которого обвиняли в совращении несовершеннолетних, добиться существенного смягчения приговора. Эксперты считают, что различные политические силы могут использовать новый скандал вокруг Эпштейна во время президентской кампании.

Американские СМИ обсуждают арест известного нью-йоркского миллиардера Джеффри Эпштейна, которому были предъявлены обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. 66-летний финансист был задержан в аэропорту, куда он прилетел на частном самолёте из Франции. Сейчас Эпштейн помещён под арест до первого судебного заседания, которое назначено на 11 июля. На нём будет рассмотрен вопрос о сумме залога и дальнейшей мере пресечения.

Вскоре после резонансного задержания прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман провёл пресс-конференцию, в ходе которой сообщил, что, согласно версии следствия, в 2002—2005 годах миллиардер приглашал несовершеннолетних девушек (младшей из жертв на тот момент было 14 лет) в свои дома во Флориде и Нью-Йорке и принуждал их к оказанию сексуальных услуг.

Эпштейн свою вину не признаёт и утверждает, что все встречи в его особняках проходили по обоюдному согласию, причём он полагал, что все девушки были совершеннолетними.

На первых полосах

Отметим, что Эпштейн знаком со многими влиятельными представителями политической и бизнес-элиты США, в том числе с Дональдом Трампом и экс-президентом Биллом Клинтоном.

Кроме того, это уже не первый раз, когда Эпштейна судят за такого рода преступления — в 2008 году он был приговорён к 13 месяцам тюрьмы, после того как признал себя виновным в организации занятий проституцией. Впрочем, многие тогда сочли приговор слишком мягким — такие условия сделки предложил прокурор Александр Акоста, который в администрации Трампа занимает пост министра труда.

Теперь же, отмечают американские СМИ, арест миллиардера может негативно отразиться на истеблишменте. На этот раз Эпштейн обвиняется в нарушении федеральных законов, ему может грозить пожизненное заключение.

Associated Press

«Что знали и видели знаменитые друзья Джеффри Эпштейна?» — спрашивает в своём материале агентство Associated Press.

© Forbes

«Последствия ареста Джеффри Эпштейна: министра труда США Александра Акосту призывают подать в отставку», — пишет Forbes, напоминая о решении Акосты отправить миллиардера за решётку на 13 месяцев.

© Spectator US

«Джеффри Эпштейн — извращенец, соответствующий нашему времени» — так характеризует ситуацию издание Spectator US, отмечая, что привилегированный статус миллиардера до сих пор обеспечивал ему достаточную защиту от правосудия.

© Newsweek

«Репортёр Miami Herald: в деле Джеффри Эпштейна могут всплыть имена «многих влиятельных и важных людей», — сообщает журнал Newsweek со ссылкой на одного из журналистов, который долгое время занимался историей миллиардера.

© Fox News

«По словам автора журналистских расследований, которая в 2010 году первой рассказала об обвинениях, Билл Клинтон «не говорит правды» о Джеффри Эпштейне», — сообщает сайт Fox News.

Загадочный миллиардер

Джеффри Эпштейн родился и вырос в Нью-Йорке. После окончания школы он посещал частный колледж Cooper Union, откуда впоследствии отчислился, и институт математических наук при Нью-Йоркском университете, который также не окончил.

Несмотря на отсутствие полного высшего образования, Эпштейн три года преподавал математику и физику в престижной частной школе «Далтон» в Нью-Йорке. Он также был репетитором у детей председателя инвестиционного банка Bear Stearns. В эту кредитную организацию он был принят в 1976 году, оставив педагогику.

В Bear Stearns Эпштейн был на хорошем счету и дослужился до должности партнёра с ограниченными правами. Как пишет Business Insider, в 1981-м он покинул банк и основал собственную инвестиционную фирму.

Несмотря на то что СМИ называют Джеффри Эпштейна миллиардером, точный размер его состояния неизвестен. Его компания зарегистрирована на Виргинских островах в Карибском бассейне, а о её деятельности почти ничего не известно — финансовую отчётность предприятие не публикует.

Единственный «опознанный» клиент фирмы Эпштейна — нью-йоркский миллиардер Лесли Векснер, магнат индустрии моды и основатель бренда одежды The Limited.

Первоначальную известность среди представителей американского истеблишмента Эпштейн получил как филантроп — его фонд жертвовал десятки миллионов долларов Гарвардскому университету. Тогда многие влиятельные фигуры мира политики и бизнеса США отзывались о нём как о друге. Он неоднократно организовывал экстравагантные вечеринки, а журнал New York Magazine в 2002 году сравнивал его с героем романа «Великий Гэтсби». Завсегдатаем этих вечеринок был и ещё один миллиардер — девелопер Дональд Трамп.

«Я знаком с Джеффом уже 15 лет. Потрясающий парень. С ним всегда очень весело. Говорят даже, что он любит красивых женщин так же, как и я, и многие из них довольно молоды», — говорил тогда Трамп.

Эти слова, которые нынешний президент Соединённых Штатов произнёс в 2002-м, могут ударить по его репутации в 2020-м, отметил в беседе с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Активистки проводят пикет у здания суда в Нью-Йорке после ареста Эпштейна

© Stephanie Keith/Getty Images/AFP

«Перед выборами важна любая мелочь, которая может бросить тень на того или иного кандидата и повлиять на голосование. Думаю, что ещё будут появляться компроматы и различные сенсации. Если в этой истории найдутся конкретные доказательства, которые смогут нанести ущерб репутации Трампа, то это, конечно, будут использовать различные политические силы. Но само по себе обвинение в том, что президент был как-то связан с Эпштейном, ничего не означает, поскольку нужны конкретные доказательства, которые демонстрировали бы элемент коррупции», — отметил Сидоров в разговоре с RT.

Круг общения

В 2005 году против Джеффри Эпштейна было открыто уголовное дело по обвинению в сексуальной связи с несовершеннолетними. Показания против него дали несколько десятков девушек. В 2008 году финансист пошёл на сделку со следствием, которую ему предложил прокурор Александр Акоста, и признал себя виновным в организации проституции. Его приговорили к 18 месяцам тюрьмы, из которых он отбыл 13, после чего вышел на свободу.

Тогда адвокаты потерпевших посчитали приговор несоразмерным вменяемым Эпштейну преступлениям, а также указали, что сделка с прокуратурой была заключена втайне, что не позволило потерпевшим её оспорить.

Прокурор Джеффри Берман сообщает об аресте и новых обвинениях против Эпштейна

Reuters

© Shannon Stapleton

Согласно законам США, гражданин не может быть повторно осуждён за преступления, по делу о которых уже был вынесен приговор. Однако окружной судья Кеннет Марра постановил, что эта сделка нарушала права потерпевших и должна быть пересмотрена. Это позволит прокурорам выдвинуть против миллиардера новые обвинения.

После суда 2008 года в американских СМИ тиражировалось содержание записной книжки Эпштейна, в которой содержались имена влиятельных фигур, пользовавшихся его частным самолётом.

Так, в книжке были имена экс-президента Билла Клинтона, актёра Кевина Спейси (который сам сейчас оспаривает в суде обвинения в домогательстве к несовершеннолетним), Тони Блэра, британского принца Эндрю (одна из жертв Эпштейна обвинила его в домогательствах в 2015 году) и других представителей элиты США и Великобритании.

Представители Билла Клинтона уже распространили официальное заявление экс-президента, согласно которому он «ничего не знает об ужасных преступлениях» миллиардера, а все четыре раза, когда он пользовался самолётом Эпштейна, — это были деловые поездки, в которых его сопровождали сотрудники Фонда Клинтонов и Секретной службы США.

«У него была одна встреча с Эпштейном в его офисе в Гарлеме в 2002 году и встреча в его квартире в Нью-Йорке в сопровождении помощника и охраны. Он не общался с Эпштейном более десяти лет и никогда не был на его частном острове Сент-Джеймс, ранчо в штате Нью-Мексико или в усадьбе во Флориде», — приводит отрывок заявления газета The Washington Times.

Однако ещё в 2016 году в репортаже телеканала Fox News утверждалось, что, согласно материалам первого суда над Эпштейном, Билл Клинтон летал самолётом Эпштейна не менее 26 раз.

«Большое чудо»

Арест Джеффри Эпштейна — громкое дело, которое может ударить по репутации многих представителей американской элиты, но лишь в том случае, если будут обнародованы компрометирующие политиков факты, отметил в разговоре с RT политолог Дмитрий Дробницкий.

«Эпштейн достаточно богат, и он общался практически со всеми ключевыми политиками, поэтому из такого скандала можно попытаться извлечь политические дивиденды. Но этот арест не должен повлиять на предвыборную кампанию, поскольку необходимы доказательства, которые бы прочно связали известных политиков с миллиардером», — отмечает Дробницкий.

Тем не менее, по его мнению, представителям американского истеблишмента есть о чём беспокоиться.

«Этот скандал — бомба под многих политиков. В деле не раскрываются имена свидетелей и дополнительных обвиняемых, потому что расследование проходило сложно: прокуратура в штате Нью-Йорк пыталась закрыть дело и смягчить обвинения в адрес Эпштейна, но полиция Флориды провела тщательное расследование, которое позволило передать дело в суд.

Это демонстрирует, что такого рода обвинения просто не расследуются, потому как очень велико сопротивление богатых и власть имущих. Скорее всего, миллиардер получит по заслугам, однако включить в это дело какого-либо политика будет сложно», — считает эксперт.

Дмитрий Дробницкий напомнил, что Эпштейну удалось избежать серьёзного наказания в 2008 году, потому что было соглашение с прокуратурой Нью-Йорка, которая переквалифицировала обвинение.

«Во многих странах мира, в том числе в США, состоятельные люди могут откреститься от того, за что простые смертные могли бы получить пожизненное заключение. Миллиардеру тогда практически удалось избежать наказания за счёт связей и высокооплачиваемых адвокатов, а многие свидетели молчали, потому что боялись его. Большое чудо, что правоохранительным органам удалось снова привести Эпштейна в суд», — считает Дробницкий.

По его словам, представители различных партий могут воспользоваться этим скандалом, чтобы попытаться найти какой-нибудь компромат на своих конкурентов и после поднять шум в прессе.

«Не исключаю, что сейчас в редакциях СМИ думают, как бы эту ситуацию обернуть в пользу того или иного кандидата, но, на мой взгляд, если в ходе судебного разбирательства не всплывут реальные имена высокопоставленных американцев, то искусственное раздувание скандала в газетах будет малоэффективным», — заключил Дробницкий.