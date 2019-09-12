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Болтоны приходят и уходят, а Трамп остаётся

12 сентября 2019, 00:24  •  47 • Война
Одной грозной «погремушкой» в Вашингтоне стало меньше
Увольнение помощника президента США по национальной безопасности США Джона Болтона наделало много шума. Этот неустрашимый энтузиаст войны по любому случаю накладывал на внешнюю политику США пугающий отпечаток все 17 месяцев своего пребывания на посту.
Одним из самых экзотических предложений Болтона стал «ливийский вариант» для Северной Кореи. Однако Ким Чен Ын, в отличие от Муаммара Каддафи, мало подходит на роль одинокого странника на большой дороге, и устраивать ему вооружённый гоп-стоп себе дороже. Это предложение чуть было не сорвало с трудом налаживавшийся диалог между США и Северной Кореей, что, впрочем, самого Болтона не расстроило.
К выдающимся особенностям этого неокона следует отнести способность не только видеть врагов за каждым кустом, но и несгибаемое желание навязывать это видение президенту. Болтон никогда не поступался своим мнением и был самим собой до конца. Иметь такого советника мог только Трамп, ничьих советов не слушающий и ни в каких советниках не нуждающийся. Внешняя политика США находится в руках президента, а все остальные члены администрации, «приписанные» к внешнеполитическому разделу, являются либо техническими исполнителями, либо «погремушкой» для отвлечения внимания мировой публики. Такой «погремушкой» был и Джон Болтон.
В то же время рассуждения СМИ о том, что с момента увольнения Болтона внешняя политика США станет более «толерантной», не имеют ни малейших оснований. Политика останется прежней. Просто исчезнет один из элементов шумового оформления, который, видимо, порядком Трампу надоел. Зато правы те, кто утверждают, что теперь госсекретарю Майку Помпео будет легче работать.
Неуместны и разговоры о том, что наконец-то в США появится команда единомышленников, разрабатывающая последовательную внешнюю политику. Скорее, в администрации может появиться «группа поддержки» президента, дружно аплодирующая ему при любом решении. Предполагают, в частности, возвращение в эту группу прежнего помощника по национальной безопасности генерала Герберта Макмастера.
Увольнение Болтона не устранит тех завалов, которые американская дипломатия нагромоздила в области военно-стратегических отношений с Россией. После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой находится ещё одно международное соглашение – Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, СНВ-III, подписанный Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Договор предусматривает сокращение числа развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 единиц для каждой страны и сокращение числа межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков до 700 единиц плюс взаимные инспекции и обмен данными.
Действие СНВ-III истекает в 2021 году. Он может быть продлён еще на пять лет, но определиться с продлением необходимо до 2021 года. При этом обе страны обвиняют друг друга в нарушении условий договора. Российский МИД указывает на то, что США в одностороннем порядке исключили из зачёта после переоборудования бомбардировщики B-52 и пусковые установки ракет Трайдент-II. Недовольство Вашингтона вызывает то, что Москва продолжает модернизацию «ядерной триады», в частности вводит новые стратегические носители «Авангард» и модернизирует стратегические бомбардировщики Ту-160. Несмотря на то, что российская сторона неоднократно указывала на превышение американцами договорной численности средств нападения и на то, что российские СНВ не выходят по численности за рамки договора, американцы настаивают на своей «особой арифметике», уже разрушившей ДРСМД.
Ключевая фигура в такой «арифметике» – президент Д. Трамп, который в соответствии с давним обычаем американских коммерсантов пытается «объехать партнёра по кривой». На личных встречах с В. Путиным до него неоднократно доводилось, что США не удастся достичь стратегического превосходства над Россией, но, видимо, пока он этого не усвоил. От того, будут ли меняться подходы Трампа, зависят и состояние российско-американских отношений, и безопасность в мире. Болтоны приходят и уходят, а Трамп остаётся. Во всяком случае пока.
Фото: AP
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

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