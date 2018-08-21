Болтона заподозрили в контактах с Бутиной по линии NRA

Джона Болтона заподозрили в контактах с заключенной в американскую тюрьму гражданкой России Марией Бутиной. Подобные обвинения в адрес помощника президента Трампа выдвинул заместитель главы комитета по надзору палаты представителей конгресса США Элайджа Каммингс и замглавы подкомитета по национальной безопасности Стивен Линч.

Отметим, что оба парламентария представляют в конгрессе Демократическую партию США. Письмо с жалобой на Болтона Каммингс и Линч адресовали главе аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли.

В своем послании конгрессмены указывают, что Болтон, в частности, принимал участие в круглом столе по вопросу либерализации огнестрельного оружия, организованном Бутиной. Парламентарии требуют расследовать возможные контакты Бутиной с Болтоном и предоставить им всю связанную с данным вопросом информацию до 4 сентября.

Напомним, что Мария Бутина задержана 15 июля текущего года по обвинению в попытке проникновения в компании, обладающие рычагами воздействия на американскую политику, а также в работе в качестве незарегистрированного иноагента. В частности, Бутину обвинили в попытке оказать влияние на Национальную стрелковую ассоциацию США (NRA).