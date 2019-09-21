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Болтона убрали, но политика не изменится: Совфед оценил перестановки в Белом доме

21 сентября 2019, 02:09  •  89 • Политика
В Совфеде России оценили перестановки в Белом доме, указав на то, что после ухода Джона Болтона политика Вашингтона не изменится.
Отставка советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона не спровоцируют серьёзных изменений во внешней политике Вашингтона, связанной с Ближним Востоком. Об этом РИА ФАН заявил член Совета Федерации России Игорь Морозов.
Как пояснил сенатор, основы нынешней линии действий американцев были заданы во время предвыборной кампании Дональда Трампа. Речь идет о конфронтации с Ираном, поддержке Израиля, выводе войск из Сирии, борьбе с терроризмом и отношениях со странами Персидского залива.
Главные вопросы связаны с другими аспектами деятельности Вашингтона.
"Сможет ли новый советник Трампа по национальной безопасности повлиять на отношения с Украиной, отношения с Россией, может ли измениться политика в отношении стран постсоветского пространства", - поведал Морозов.
Ранее стало известно о том, что на смену "ястребу" Джону Болтону придет Роберт О’Брайан, успевший поработать главным переговорщиком по заложникам в Госдепартаменте США.

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