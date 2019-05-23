Болтон замахнулся на русскую Арктику: "Будем присутствовать круглый год"

Свои претензии на Арктику Соединённые Штаты уже не раз предъявляли, в том числе говорили о необходимости, мол, противостоять растущему военному присутствию России в этом регионе. Заходила речь и о Китае, у которого тоже проявились "арктические" амбиции.

Об этом заявил вновь и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Выступая в Академии Береговой охраны США в Нью-Лондоне, он замахнулся на русскую Арктику и заявил о том, что перед выпускниками стоит как раз задача помогать противостоянию в регионе.

Помимо этого, он напомнил, что у США есть собственные "долговременные интересы" в Арктике. В том числе в Вашингтоне, мол, хотят, чтобы Крайний север был тем самым местом с низким "потолком" международной напряженности.

Болтон также пообещал, что в скором будущем у Штатов появится новый корабль ледового класса и тем самым береговая охрана США "будет присутствовать в Арктике круглый год".

"В скором времени с помощью нового корабля Береговой охраны мы подтвердим лидирующие позиции США в Арктике - регионе, которому должное время не уделялось необходимого внимания, - цитирует политика ТАСС. - Это будет первый из кораблей арктического класса, с помощью которых президент хочет восстановить наш флот. Получив в свое распоряжение новые средства, Береговая охрана США сможет обеспечить круглогодичное присутствие в арктическом регионе".