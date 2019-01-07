Болтон заговорил о возможности новых переговоров с Москвой

СМИ сообщают, что после переговоров по Сирии в Израиле помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон отправится в Турцию на встречу с Реджепом Эрдоганом. Сейчас он отметил, что возможны новые переговоры с Москвой.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил, что в скором времени могут быть новые переговоры с властями России. Информацию об этом передает The Wall Street Journal.

Издание, в частности, цитирует самого Болтона, который накануне встречался с премьером Биньямином Нетаньяху для обсуждения ситуации в Сирии. Напомним, на встрече шла речь о выводе войск США из САР.