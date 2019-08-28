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Болтон в Киеве выразил обеспокоенность «Северным потоком — 2»
28 августа 2019, 18:54 • 37 • Украина
США обеспокоены проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил в ходе брифинга в Киеве советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.
© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт РИА Новости
«Слишком большая зависимость от одной страны, от одного поставщика негативно влияет на независимость стран. Поэтому мы выражаем свою обеспокоенность проектом «Северный поток — 2», потому что видим много других возможностей в этом направлении», — цитирует Интерфакс Болтона.
Он отметил, что речь идёт о новом проекте поставок газа через Транскаспийский газопровод и об экспорте сжиженного газа из США.
В июле комитет сената конгресса Соединённых Штатов проголосовал за санкции против проекта газопровода.
Эксперт Александр Перов прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода.
В августе 2018 года Болтон на брифинге в Киеве также призвал искать альтернативные «Северному потоку — 2» проекты поставок газа.
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