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Болтон в Киеве выразил обеспокоенность «Северным потоком — 2»

28 августа 2019, 18:54  •  37 • Украина
США обеспокоены проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил в ходе брифинга в Киеве советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.
 
© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт РИА Новости
 

«Слишком большая зависимость от одной страны, от одного поставщика негативно влияет на независимость стран. Поэтому мы выражаем свою обеспокоенность проектом «Северный поток — 2», потому что видим много других возможностей в этом направлении», — цитирует Интерфакс Болтона.

Он отметил, что речь идёт о новом проекте поставок газа через Транскаспийский газопровод и об экспорте сжиженного газа из США.

В июле комитет сената конгресса Соединённых Штатов проголосовал за санкции против проекта газопровода. 

Эксперт Александр Перов прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода.

В августе 2018 года Болтон на брифинге в Киеве также призвал искать альтернативные «Северному потоку — 2» проекты поставок газа.

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