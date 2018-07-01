Болтон рассказал, о чём говорил с Путиным

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным тему «вмешательства» России в выборы США.

«То, что сказал президент Путин (через переводчика, конечно), — что никакого вмешательства в 2016 году со стороны России не было», — цитирует CBS Болтона.

Он также отметил, что в ходе встречи с Путиным зафиксировал разногласия России и США по ситуации на Украине, передаёт РИА Новости.

«Мы согласились в том, что не согласны», — указал он, отвечая на вопрос по Украине.

Ранее Болтон отметил, что вопрос «российского вмешательства» предположительно будет поднят на встрече Путина и президента США Дональда Трампа.