Болтон провёл встречу с врио главы СБУ

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провёл встречу с временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

«Мы обсудили множество путей укрепления сотрудничества между США и Украиной по вопросам национальной безопасности», — написал Болтон на своей странице в Twitter.

Great discussion with the Acting Head of The Security Service of Ukraine, Ivan Bakanov. We discussed various ways Ukraine and the US can strengthen collaboration across a wide range of national security activities. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 28 августа 2019 г.

Он также добавил, что дискуссия была «отличной».

27 августа Болтон прибыл в Киев, этот визит стал его первой поездкой на Украину после избрания президентом Владимира Зеленского.