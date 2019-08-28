Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Преднизолона нет абсолютно нигде»: почему из российских аптек исчезло жизненно ...
Европейская Солидарность и губозакатывательная машинка
Влад Плахотнюк пообещал вернуться и «освободить» Молдову
Обострение "экономической шизофрении" власти
Главная / Украина

Болтон провёл встречу с врио главы СБУ

28 августа 2019, 18:54  •  28 • Украина
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провёл встречу с временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.
 
Reuters
 

«Мы обсудили множество путей укрепления сотрудничества между США и Украиной по вопросам национальной безопасности», — написал Болтон на своей странице в Twitter. 

Great discussion with the Acting Head of The Security Service of Ukraine, Ivan Bakanov. We discussed various ways Ukraine and the US can strengthen collaboration across a wide range of national security activities.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 28 августа 2019 г.

Он также добавил, что дискуссия была «отличной».

27 августа Болтон прибыл в Киев, этот визит стал его первой поездкой на Украину после избрания президентом Владимира Зеленского. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
28 августа 2019, 12:24
Киевский суд освободил Кирилла Вышинского под личное поручительство
28 августа 2019, 13:54
"Укрэнерго" подала иск против России из-за утраченных активов в Крыму
28 августа 2019, 12:24
Вышинский освобождён из-под стражи в зале суда
28 августа 2019, 12:24
Захарова прокомментировала освобождение Вышинского из-под стражи
27 августа 2019, 20:09
Песков отметил активный диалог о возобновлении нормандского формата
28 августа 2019, 15:39
«Первый шаг на пути к справедливости»: суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2019, 09:24
"Ленивые, жадные пьяницы со слабым образованием": Полковника из США привели...
28 августа 2019, 06:09
"Очень сложно переоценить значение этих слов": Посол Франции сделал неожида...
28 августа 2019, 09:24
"Эти "мрii" оставьте обслуге": Волкер поставил ультиматум России ...
28 августа 2019, 12:39
Эксперт задал только два вопроса по MH17 и разоблачил заговор: Есть человек, который ...
28 августа 2019, 06:09
У нас "Скрипаль-2": Немецкие СМИ превращают убийство в Берлине в "поли...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 августа 2019, 14:12
Жириновский сделал СКАНДАЛЬНОЕ заявление - Украина РВЕТ и МЕЧЕТ! Студия аплодирует стоя
23 августа 2019, 05:54
Задержанная поляками "суперженщина" грозится выйти на свободу: "Буду в Петербурге через неделю"
23 августа 2019, 02:39
Премьер Молдовы устроила разнос министру обороны из-за визита Сергея Шойгу
23 августа 2019, 02:39
"Навальный всё?": Запад нашёл нового лидера оппозиции, которого "боится Путин"
26 августа 2019, 08:39
"Сторонний наблюдатель": В России осадили Осло после заявления о Севморпути
27 августа 2019, 10:24
«К осени разочарование усилится»: чего смог добиться Владимир Зеленский за первые 100 дней президентства
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носители «Циклон-4»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.