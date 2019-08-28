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Болтон провёл встречу с врио главы СБУ
28 августа 2019, 18:54 • 28 • Украина
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провёл встречу с временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.
Reuters
«Мы обсудили множество путей укрепления сотрудничества между США и Украиной по вопросам национальной безопасности», — написал Болтон на своей странице в Twitter.
Он также добавил, что дискуссия была «отличной».
27 августа Болтон прибыл в Киев, этот визит стал его первой поездкой на Украину после избрания президентом Владимира Зеленского.
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