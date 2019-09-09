|
Болтон прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом
09 сентября 2019, 10:24 • 14 • Украина
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил важность прошедшего обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Reuters
«Этот обмен заключёнными — важное событие», — написал он в своём Twitter.
Болтон также подтвердил поддержку Украины со стороны США.
Ранее американский лидер Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом, который, по его мнению, может стать «большим шагом к миру».
7 сентября в Кремле подтвердили, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоялся.
Подробнее — в материале RT.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
14
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 сентября 2019, 05:54
|
07 сентября 2019, 19:24
|
08 сентября 2019, 08:39
|
06 сентября 2019, 01:24
|
05 сентября 2019, 02:24
|
04 сентября 2019, 03:54
|
08 сентября 2019, 08:24