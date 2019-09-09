Болтон прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил важность прошедшего обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

«Этот обмен заключёнными — важное событие», — написал он в своём Twitter.

Болтон также подтвердил поддержку Украины со стороны США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом, который, по его мнению, может стать «большим шагом к миру».

7 сентября в Кремле подтвердили, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоялся.

Подробнее — в материале RT.