Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 08.09.19
Важные различия между умными обшивками Су-57 и F-35A. На чём прокололись индийск...
Путин и Макрон обсудили по телефону обмен между Россией и Украиной
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Ук...
Главная / Украина

Болтон прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом

09 сентября 2019, 10:24  •  14 • Украина
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил важность прошедшего обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
 
Reuters
 

«Этот обмен заключёнными — важное событие», — написал он в своём Twitter.

Болтон также подтвердил поддержку Украины со стороны США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом, который, по его мнению, может стать «большим шагом к миру».

7 сентября в Кремле подтвердили, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоялся.

Подробнее — в материале RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
08 сентября 2019, 18:24
Южная Африка – боевые отряды организованной преступности выходят на улицы
08 сентября 2019, 18:24
Банки Молдовы заблокировали счета предприятий Приднестровья
08 сентября 2019, 18:24
Додон привёз из Москвы хорошую новость: газ не подорожает
08 сентября 2019, 21:24
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
09 сентября 2019, 03:54
«Тщательная подготовка повестки»: Путин и Макрон обсудили работу в нормандском формате
08 сентября 2019, 14:54
МИД Украины выразил протест в связи с выборами в Крыму
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2019, 00:54
Евроукров обижают кругом – от Израиля до Венгрии (Руслан Осташко)
09 сентября 2019, 05:56
Один из тех, кого привезли по обмену
09 сентября 2019, 00:54
"Проверяю, слушаете ли вы меня": Нетаньяху рассказал о встрече с Борисом Ел...
09 сентября 2019, 00:54
"Негодование народа слили в канализацию": Делягин дал свой прогноз по выбор...
09 сентября 2019, 00:39
«Уникальная конструкторская школа»: к каким результатам привела модернизация танковых...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2019, 05:54
"Созданное из ничего государство с выдуманным языком": Израильский дипломат - об Украине
07 сентября 2019, 19:24
Эксперт оценил слова Порошенко о причастности к обмену России и Украины
08 сентября 2019, 08:39
Самая большая ошибка Польши: о русско-польских отношениях резко высказались в Rzeczpospolita
06 сентября 2019, 01:24
"Опаснее, чем мошенник": Вассерман историческими примерами предупредил о личности Грефа в России
05 сентября 2019, 02:24
Повторное засаливание: биологи изучили последствия перекрытия Украиной Северо-Крымского канала для фауны залива Сиваш
04 сентября 2019, 03:54
"Неприкосновенность сняли, теперь хочу любви": Депутат Рады попалась на интимной переписке
08 сентября 2019, 08:24
Сенсация от Косова, лидерство Украины и первая победа Португалии: обзор матчей квалификации Евро-2020
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.