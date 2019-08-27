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Болтон прибыл в Киев

27 августа 2019, 13:39  •  86 • Украина
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства на Украине.
 
Reuters
 

«Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве!» — говорится в сообщении в Twitter.

Как отмечается, его визит подчёркивает поддержку Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и её евроатлантического пути.

Это первая поездка Болтона на Украину после избрания Владимира Зеленского президентом страны.

Ранее СМИ сообщили, что на этой неделе он также посетит Белоруссию.

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