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Болтон прибыл в Киев
27 августа 2019, 13:39 • 86 • Украина
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства на Украине.
Reuters
«Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве!» — говорится в сообщении в Twitter.
Как отмечается, его визит подчёркивает поддержку Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и её евроатлантического пути.
Это первая поездка Болтона на Украину после избрания Владимира Зеленского президентом страны.
Ранее СМИ сообщили, что на этой неделе он также посетит Белоруссию.
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