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Болтон поставил Путина в пример Трампу

22 июня 2020, 13:00  •  28 • Политика
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон поставил президента России Владимира Путина в пример американскому лидеру Дональду Трампу в части подготовки к саммитам. Он объяснил, что президент России "исчерпывающим образом готовится к встречам".
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, известный своей русофобской позицией, на удивление не только позитивно высказался о президенте России Владимире Путине, но и поставил его в пример американскому лидеру Дональду Трампу.
В частности, экс-советник в интервью телеканалу ABC News заявил о том, что российский лидер "исчерпывающим образом готовится к встречам". Рассуждая об этом, политик указал и на то, что Путин знает своих будущих переговорщиков, продумывает цели беседы.
"Он знает людей, с которыми разговаривает, - обратил внимание Болтон. - Он думает о том, что хочет сказать, думает о тех целях, которые хочет достичь…"
По словам экс-советника президента США по нацбезопасности, у Путина "всегда есть план", которому глава государства и следует. А вот о Трампе политик подобного сказать не может. В частности, не связывается у него такой скрупулёзный подход к саммиту, как у Путина, с главой Белого дома.
"Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулёзности, планирования заранее, которые просто не вяжутся с Дональдом Трампом…" - цитирует Болтона РИА Новости.

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