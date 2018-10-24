Болтон после встречи с Путиным вновь изменил свою санкционную риторику

По словам помощника Болтона, новые санкции против России не рассматриваются. Хотя ранее заявлялось, что ограничения будут вводить системно и постоянно.

Покинув Москву, советник президента США Джон Болтон заявил, что санкции против России в ближайшее время объявлены не будут. По его словам, сейчас Белый дом не рассматривает новые ограничения.

От имени Болтона в Баку говорил его помощник. Спикер в том числе напомнил, что последние санкции против России были приняты США в связи с так называемым делом Скрипалей.

«На практике США вводят дополнительные санкции по истечении шести месяцев. Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении РФ», - пояснил Болтон.