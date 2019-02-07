Болтон обсудил с Климкиным «свободные и справедливые выборы» на Украине

Джон Болтон написал в своем twitter, что провел продуктивную встречу с Павлом Климкиным, где они обсудили «свободные и справедливые выборы» На Украине.

Советник американского президента Джон Болтон встретился с главой украинского МИД с Павлом Климкиным, на которой обсуждались российская повестка, а также тема грящущих на Украине выборов.

"Провел продуктивную встречу с украинским министром иностранных дел Климкиным, обсудили региональную безопасность, российское вмешательство и ожидания свободных и справедливых выборов", — сообщил советник в своем twitter-аккаунте.

Ранее журналист Дмитрий Смирнов уличил советника главы США Джона Болтона в обмане. Во время визита в Москву в октябре тот заявлял о заинтересованности Вашингтона в поддержании мира и сохранении ДРСМД.