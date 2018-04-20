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Болтон обсудил с Антоновым отношения между Россией и США

20 апреля 2018, 06:09  •  78 • Украина

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон обсудил в четверг с послом России в США Анатолием Антоновым состояние отношений между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам их встречи, состоявшейся в резиденции американского президента.

"На этой их первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между США и Россией", - отмечается в распространенном заявлении.

По данным пресс-службы, Болтон "подчеркнул, что в интересах как США, так и России улучшить отношения". "Но это потребует устранения нашей обеспокоенности по поводу вмешательства России в выборы [в США] в 2016 году, безрассудного использования химического оружия в Великобритании, ситуации на Украине и в Сирии", - указали в Белом доме.

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