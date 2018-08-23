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Болтон обещал новые, экстра-жесткие санкции против Ирана

23 августа 2018, 04:54  •  32 • Политика
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал ввести против Ирана тотальные санкции по всем направлениям.
США анонсировали новые санкции против Ирана. Их обещают сделать даже более жесткими, чем они были до заключения ядерной сделки.
Новые санкции анонсировал главный ястреб в администрации президента США Дональда Трампа – советник по национальной безопасности Джон Болтон. Его слова передает The Wall Street Journal.
Болтон напомнил, что предыдущие администрации делали для Ирана, а также некоторых его компаний исключения. Однако новые санкции таких поблажек не допустят.
Принцип новых санкций будет заключаться в том, что для Ирана не будет никаких исключений. Предыдущие администрации пытались вести дела с Ираном.

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