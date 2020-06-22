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Болтон: Обама дал согласие на присоединение Крыма к России

22 июня 2020, 19:00  •  51 • Политика
Барак Обама. Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывший американский лидер обещал нормализовать ситуацию в Незалежной, если Москва пойдет на одну уступку Вашингтону
Бывший президент США Барак Обама в свою каденцию однозначно обещал своему российскому коллеге Владимиру Путину урегулировать конфликт на Украине, если РФ не пойдет дальше "аннексии" Крыма. Однако по какой-то причине 44-й хозяин Овального кабинета не выполнил своего обещания.
Об этом написал в своей уже нашумевшей книге "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме" экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он вспомнил, как в 2014 г. шли переговоры с Путиным по поводу Крыма, когда американским лидером был Обама.
Болтон отмечает, что глава России в вопросе Украины занял жесткую позицию. В частности, Путин заявил хозяину Белого дома о незаконности продажи Вашингтоном военной техники Киеву. Кроме того, российский президент категорически отказался обсуждать ситуацию с Крымом, рассматривая этот вопрос как часть истории, пишет НСН.
Напомним, нынешний лидер США периодически выступает по теме принадлежности нашего полуострова, все время с разным акцентом, но одно остается неизменным – всю вину за произошедшее в 2014 г. он перекладывает на своего предшественника – Обаму.
Еще будучи кандидатом в президенты он заявил, что "народ Крыма, как я слышал, предпочел бы быть с Россией, а не там, где раньше". По его словам, на Украине беспорядке, полуостров "забрали", но винить в этом Трампа не надо.
В 2018-ом он сообщил, что не позволил бы случиться тому, что произошло с Крымом, и ему не нравится ситуация с регионом. Однако, подчеркнул 45 лидер американцев, "опять же, это была смена Обамы, а не Трампа".

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