Болтон был явно удивлен нежеланием Путина заигрывать и нравиться - Соловьев

Российский ведущий Владимир Соловьев в рамках радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» обратил внимание на кардинальные перемены, произошедшие в позиции России на переговорах с представителями Вашингтона, главой делегации которых недавно был советник президента США Джон Болтон.

Соловьев указал, что в текущих отношениях России и США наблюдается «усталость от американского взгляда на жизнь». Однако хотя переговоры с американцами очевидно бесперспективны, российские политики готовы продолжать общаться с ними, отметил он.

В ходе встречи президента России Владимира Путина с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, по мнению Соловьева, стоит обратить внимание на непринужденный и шутливый настрой президента.

«Путин был в обманчиво хорошем настроении, которое не сулит американцам ничего хорошего», - сказал радиоведущий, комментируя шутку Путина над гербом США. «Я думаю, что у Болтона это вызвало большое удивление, потому что было видно, что нет ни заигрывания, ни желания понравиться», - подчеркнул Соловьев.