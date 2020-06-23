Болтон: Асад спас Трампа. Президент США был в ярости

Сегодня в свет вышла одна из самых скандальных книг последних лет - мемуары экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. И широкий общественный резонанс, который книга вызвала ещё до появления на прилавках магазинов, не удивляет, ведь в ней бывший чиновник Белого дома раскрывает тайны властной верхушки Америки.

Очень много негатива вылил Болтон на голову действующего президента США Дональда Трампа. В частности, рассказал о том, как президент Сирии Башар Асад фактически спас главу Белого дома от него самого.

"Все эти обсуждения о нашей роли в Сирии серьёзно осложнялись постоянным желанием Трампа позвонить Асаду по поводу американских заложников, что (госсекретарь США Майк) Помпео и я считали нежелательным, - рассказал в мемуарах Болтон. - К счастью, Сирия спасла Трампа от него самого, отказавшись даже говорить с Помпео о них".

Такая реакция Асада вызвала ожидаемую ярость президента США. Тот, как сообщил Болтон, поставил чуть ли не ультиматум Дамаску, дав неделю на освобождение американцев и пригрозив жестокой расправой.

"Скажите (сирийцам), что он (Асад - Ред.) жестоко пострадает, если они не вернут наших заложников, чертовски (в оригинале нецензурное слово. - Ред.) жестоко!" - цитирует выдержку из книги Болтона РИА Новости.