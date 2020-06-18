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Болсонару неправ: Эксперт назвал три причины, почему Бразилия стала эпицентром COVID-19

18 июня 2020, 18:00  •  119 • В мире
Профессор Университета Сан-Паулу, эксперт в сфере вакцинологии и изучении основ инфекционных заболеваний Элдер Накая назвал три причины, почему Бразилия стала эпицентром COVID-19. Одна из главных - президент страны Жаир Болсонару был неправ: коронавирус - не "небольшой грипп".
В Бразилии, по данным Университета Джонса Хопкинса, 955 377 случаев COVID-19. Почти половина пациентов считаются выздоровевшими, 46 510 человек умерли. В июне эта страна вышла в лидеры по количеству новых случаев заболевания и продолжает удерживать позиции. Прирост составляет 25 000–30 000 человек в сутки.
По мнению Накая, первой причиной является огромная территория страны, второй - геополитические особенности. Бразилия является самой важной страной на южноамериканском континенте. Именно по этой причине распространение происходило настолько интенсивно - из-за большого числа завозных случаев и из Соединённых Штатов, и из Европы.
Третьей причиной является политический аспект. Президент Бразилии Жаир Болсонару в марте, когда Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией, заявил, что это лишь "небольшой грипп". Неверие в серьёзность ситуации продолжается до сих пор. Болсонару негативно воспринимает решения региональных политиков своей страны, которые вводят ограничительные меры из-за COVID-19.
Эксперт пояснил, что единственный проверенный способ противостоять распространению заболевания - карантин. Сейчас в Бразилии из больших городов вирус разносится в малые. Так же было и в других странах.
"Бразилия сейчас является эпицентром вспышки болезни в Южной Америке", - пояснил Элдер Накая в интервью "РИА Новости".
По его словам, это государство на пик эпидемии ещё не вышло и трудно понять, когда это произойдёт. Не исключено, что это будет в июле, но в Бразилии это зимний месяц, который характеризуется обычно вспышками сезонных заболеваний, в том числе и гриппа.

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