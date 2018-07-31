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«Большой задел»: почему разработки 1980-х годов снова актуальны для российской авиации и флота

31 июля 2018, 00:54  •  34 • В России
Россия продлит срок службы старых «Русланов» и начнёт разработку собственного супертяжёлого транспортного самолёта в качестве замены продукции украинской компании «Антонов». Кроме того, в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года планируется построить несколько десятков кораблей на воздушной подушке и создать опытный образец экраноплана с ракетным вооружением для охраны Северного морского пути. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, ответственный за развитие военно-промышленного комплекса. Москва также оценивает перспективы продажи за рубеж кораблей проекта «Каракурт», оснащённых ракетами «Калибр». По мнению экспертов, речь идёт о доведении до совершенства проектов времён СССР на новом технологическом уровне.
 
Малый ракетный корабль «Град Свияжск» запускает ракету «Калибр» во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии РИА Новости
 

Российский вице-премьер Юрий Борисов, ответственный за развитие военно-промышленного комплекса, анонсировал сразу несколько новинок в области вооружений для авиации и флота, предусмотренных госпрограммой до 2027 года. Речь идёт как о поставках в вооружённые силы готовых изделий, так и о создании опытных образцов и проведении научно-исследовательских работ. 

«Совершенно новый проект»

Именно научно-исследовательские работы будут проведены для того, чтобы создать замену легендарному самолёту Ан-124 «Руслан». Это самый большой военно-транспортный самолёт в мире, способный перевозить 120 тонн груза. Разработан он был ещё в СССР киевским КБ Олега Антонова. Впервые в воздух самолёт поднялся в 1982 году.

После 2014 года предприятие «Антонов» отказалось работать с Россией по планам производства в стране новых «Русланов». С российской стороны высказывались предложения производить их самостоятельно: до 2004 года самолёты строили как в Киеве, так и в российском Ульяновске.

Однако теперь от этой идеи решили отказаться в пользу модернизации старых самолётов и проведения научно-исследовательских работ по новому воздушному судну. «Научно-исследовательские работы по нему есть в плане в конце ГПВ», — подчеркнул Юрий Борисов.

Ранее в Объединённой авиастроительной корпорации заявляли, что в ближайшее время не намерены разрабатывать альтернативу «Руслану».

Как отметил в интервью RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, «Руслан» — машина достаточно уникальная, но это всё ещё советский проект, права на который остались на Украине.

«Нам необходимо создавать совершенно новый проект, используя и старые наработки. А для этого нужно начинать с самого начала — научно-исследовательских работ», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

По его мнению, подобную миссию на себя могут взять российские конструкторские бюро, занимающиеся разработкой военно-транспортной авиации, в частности Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина. 

  • Ан-124 «Руслан»
  • © mil.ru

По словам Борисова, ожидается значительная модернизация уже существующих Ан-124, включающая установку на самолёты проектируемых российских двигателей ПД-35 (начало серийного производства планируется к 2028 году), которые заменят стоящие сейчас на «Русланах» двигатели Д-18Т украинского завода «Прогресс». В таком случае «до 2050 года совершенно спокойно можно летать», констатировал чиновник.

«Сейчас даже нет необходимости строить новые самолёты («Руслан». — RT): у нас достаточно большой, с хорошим ресурсом парк существующих», — считает Юрий Борисов.  

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Эксперты отмечают, что в области развития военной авиации Россия продолжает курс на максимальное использование уже имеющихся самолётов путём их модернизации. В начале июля Борисов заявил также об отсутствии планов закупать для Минобороны в массовом порядке Су-57, пока Су-35 (самолёты четвёртого поколения), хорошо зарекомендовавшие себя в Сирии, не отработали свой ресурс. До 2027 года в войска поступит лишь 12 российских самолётов пятого поколения.

Защищая Север

Ещё одна новинка, анонсированная Юрием Борисовым, — опытный образец экраноплана «Орлан» с ракетным вооружением. Он должен появиться до 2027 года.

Экраноплан — особый вид судов, внешне напоминающий гибрид самолёта и корабля, способный лететь над водной и иной поверхностью, не соприкасаясь с ней. На закате СССР на вооружение флота поступил экраноплан-ракетоносец «Лунь», вооружённый ракетами 3М80 «Москит». Предполагалось, что он будет использоваться на пространствах Каспийского и Чёрного морей. Однако после распада СССР работы в этом направлении и производство экранопланов остановились.

Теперь, по словам Юрия Борисова, основной задачей экранопланов-ракетоносцев станет патрулирование Северного морского пути, хотя боевые машины будут использовать также на просторах Каспия и Чёрного моря.

«Театр военных действий диктует соответствующие виды вооружений, — заявил RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. — На сегодняшний день Северный морской путь — логистическая структура, привлекающая мир, за ним будущее. Заказ вооружений и боевой техники исходит из таких стратегических планов».

К преимуществам экранопланов эксперты относят их незаметность на экранах радаров, скорость, возможность перемещаться как над открытой водой, так и над пространствами, покрытыми льдом. В то же время значительная часть военно-экспертного сообщества проявляет скепсис относительно перспектив этого вида транспорта: отмечаются трудности его применения в штормовую погоду.

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«Экранопланы упоминаются в утверждённых президентом России в 2017 году Основах государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года», — подчеркнул в интервью RT главред журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

В 2017 году российские СМИ сообщали о работе нижегородского Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева над 600-тонным военным транспортно-десантным экранопланом «Спасатель», предназначенным для работы в Арктике. Ранее небольшие экранопланы ЭК-12П «Иволга» использовали Пограничные войска ФСБ России, но после 2012 года информации об их применении пограничниками не поступало.    

Наследие СССР

Помимо экранопланов, к кораблям амфибийного типа относятся и суда на воздушной подушке. По словам Юрия Борисова, в госпрограмме вооружений до 2027 года запланировано создание нескольких десятков подобных судов.

«Хабаровский судостроительный завод всегда специализировался на алюминиевых корпусах. Я думаю, что сейчас ситуация на заводе пойдёт на поправку. В госпрограмме вооружений заложено строительство кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена» — первые побольше, вторые поменьше. Заказы на них будут размещаться именно там», — заявил чиновник.

  • Десантный корабль проекта 12322 «Зубр»
  • © www.almaz.spb.ru
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Десантные корабли проекта 12322 «Зубр» — детище советской эпохи, это самые большие корабли на воздушной подушке в мире. Десантные катера проекта 12061 «Мурена» также начали строиться ещё в 1980-х годах.

По словам Ивана Коновалова, в том, что значительная часть проектов, анонсированных Юрием Борисовым, корнями уходит в разработки времён СССР, нет ничего страшного.

«В советские времена был сделан очень большой задел, и мы его ещё полностью не исчерпали. Его обязательно надо использовать: мы зря старались, что ли?» — отметил политолог.

С этой точкой зрения согласен и Андрей Кошкин.

«Ряд советских проектов вынуждены были положить в долгий ящик — в том числе по техническим причинам. Сегодня же возникает возможность и острая необходимость достать такого рода проекты, использовав для их реализации современные технологии, информационные системы, совершенно новые композитные материалы», — обрисовал ситуацию эксперт.

«Каракурты» с «Калибрами»

Среди подобных проектов — знаменитые крылатые ракеты «Калибр»: их начали разрабатывать также в 1980-х, но внедрили в войска гораздо позже. Сейчас это главный элемент вооружения малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». О перспективах их поставки на флот сегодня также проинформировал Юрий Борисов.

  • «Калибр», Сирия
  • РИА Новости

«Сейчас началось строительство первой тройки этих кораблей на «Восточной верфи». Я думаю, что с выходом новых моделей интерес к ним возрастёт», — подчеркнул вице-премьер. Ранее сообщалось, что 18 кораблей проекта 22800 должны поступить на вооружение ВМФ, два из них — уже в текущем году.

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Наличие на борту «Каракуртов» крылатых ракет «Калибр» дальнего радиуса действия Борисов рассматривает как преимущество в борьбе за внешние рынки вооружений.

«Эти корабли получились очень удачными: большой тоннаж, хорошее вооружение, а самое главное — это «Калибр». У корвета приемлемая цена, он небольшой, компактный, скоростной. Я считаю, что для ряда стран, особенно Азиатско-Тихоокеанского региона — Вьетнама, Китая, Индии и других, — у него хороший экспортный потенциал», — отметил вице-премьер.

Как подчеркнул Андрей Кошкин, важное преимущество «Калибров» заключается в том, что они блестяще зарекомендовали себя во время ударов по террористам в Сирии.

«Боевые условия являются основным критерием. «Калибры» показали себя по максимуму с высокой эффективностью», — заявил эксперт.

По мнению Ивана Коновалова, корабли проекта 22800 могут рассчитывать на хороший спрос на внешних рынках.

«Значительная часть наших традиционных партнёров в области военно-технического сотрудничества имеют протяжённые морские границы, неурегулированные споры на море, — отметил он. — А корабли нужны для действий в прибрежной зоне. К возможным клиентам я бы добавил Индонезию, Алжир и Иран, когда у него появится возможность реализовать свой потенциал по импорту вооружений».

По словам Андрея Фролова, сейчас любая продукция российского кораблестроения востребована на мировом рынке оружия.

«Практически к любому нашему строящемуся кораблю проявляется экспортный интерес», — подчеркнул политолог.

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