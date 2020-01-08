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Большой войны не избежать: Трамп пытается "сохранить лицо" после удара Ирана - Пушков

08 января 2020, 21:24  •  33 • Политика
Алексей Пушков считает, что в случае ответа США на ракетный удар Ирана большой войны не избежать. Сейчас Трамп, как считает Пушков, пытается "сохранить лицо", понимая, что новая война ему не нужна в выборный год.
Ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаем, считает российский сенатор Алексей Пушков. Более того, если теперь и США ответят Ирану, можно говорить о неминуемости противостояния, - ракетная и сухопутная большая войны будут "практически неминуемы", сказал Пушков.
"Она (война. - Ред.) не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах, - добавил Алексей Пушков. - Лучше остановиться".
Пока можно говорить о довольно сдержанной реакции США на удар Ирана по американской базе в Ираке. Если раньше президент США Дональд Трамп говорил о готовности Вашингтона ударить по 52 объектам в стране, то теперь мы видим лишь анонс будущего комментария лидера Америки. По всей видимости, сейчас Трамп разрывается между желанием "сохранить лицо" и спасти репутацию США, как сверхдержавы. При этом он не хотел бы начинать новую войну в год выборов, добавляют РИА Новости, цитируя Пушкова.
"Эскалация конфликта сейчас зависит от США. Тегеран дал понять, что готов ограничить свой ответ двумя ударами по базам США в Ираке. Так что призывать к деэскалации надо сейчас не Тегеран, а Вашингтон. Там решается, быть или не быть большой войне на Среднем Востоке", - пишет Пушков.
Напомним, ракетный удар Иран нанёс после того как США уничтожили иранского генерала Сулеймани. Почти сразу США взяли на себя ответственность за удар, подчеркнув, что сделали это осознанно. Президент Ирана Хасан Роухани уже заявил, что Вашингтон, убив генерала, "отрезал руку". Между тем, Иран готов "отрезать ноги" США в регионе.

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