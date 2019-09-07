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Большой улов во время обыска в ФБК Навального: Найдены тысячи пустых направлений наблюдателей от КПРФ - источник

07 сентября 2019, 03:24  •  19 • Политика
У Навального при обысках нашли незаполненные направления наблюдателей на выборы от КПРФ. Речь идет о тысячах листовок, сообщает источник.
В ходе обысков в "Фонде борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального были найдены тысячи незаполненных направлений наблюдателей. Они были предоставлены московским отделением КПРФ и подписаны депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, сообщает tg-канал "Кремлевская прачка".
По словам координатора московского штаба Навального Олега Степанова, во время обысков правоохранители изъяли 2,5 тысячи направлений наблюдателей. Он уточнил, что забрали направления с правом совещательного голоса. Информация была опубликована на странице Степанова в Twitter.
"Руководитель московских коммунистов Валерий Рашкин передал Навальному тысячи чистых направлений наблюдателей. Теперь неграмотная гопота будет устраивать бузу на избирательных участках", - пишет "Кремлевская прачка".
Напомним, что обыски в ФБК прошли в связи с расследованием дела об отмывании денег и уклонении от налогов. По данным следствия, сотрудники ФБК проводили через свои счета суммы в миллионы рублей неясного происхождения.
Фото: скриншот Telegram-канала "Кремлевская прачка"

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