Большой улов во время обыска в ФБК Навального: Найдены тысячи пустых направлений наблюдателей от КПРФ - источник

В ходе обысков в "Фонде борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального были найдены тысячи незаполненных направлений наблюдателей. Они были предоставлены московским отделением КПРФ и подписаны депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, сообщает tg-канал "Кремлевская прачка".

По словам координатора московского штаба Навального Олега Степанова, во время обысков правоохранители изъяли 2,5 тысячи направлений наблюдателей. Он уточнил, что забрали направления с правом совещательного голоса. Информация была опубликована на странице Степанова в Twitter.

"Руководитель московских коммунистов Валерий Рашкин передал Навальному тысячи чистых направлений наблюдателей. Теперь неграмотная гопота будет устраивать бузу на избирательных участках", - пишет "Кремлевская прачка".

Напомним, что обыски в ФБК прошли в связи с расследованием дела об отмывании денег и уклонении от налогов. По данным следствия, сотрудники ФБК проводили через свои счета суммы в миллионы рублей неясного происхождения.

Фото: скриншот Telegram-канала "Кремлевская прачка"