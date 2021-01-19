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Большой шухер? Хазин не стал жалеть чиновников: "Я сейчас открою страшную тайну"

19 января 2021, 21:50  •  226 • Политика
В эфире Царьграда экономист Михаил Хазин говорил об обещанном им же самим "большом шухере". Хазин не стал жалеть чиновников, отметив, что многие связаны с США. И в этой связи экономист продолжил: "Я сейчас открою страшную тайну".
Экономист Михаил Хазин стал гостем программы "Царьград. Главное" на "Первом русском". Эфир начали с беседы об обещанном "большом шухере", который ждёт и Россию, и весь мир. Что Хазин вкладывает в этот тезис? Этот вопрос Юрий Пронько и задал гостю. Михаил Хазин отметил, что "большой шухер" ждёт весь мир. А Россия, к слову, останется тихой гаванью, но не по причине экономического роста. Дела у нас не так плохи, но в большей степени именно в сравнении с остальными:
"Россия - тихая гавань? Согласен. Но не только по экономическим причинам, - пояснил Михаил Хазин. - Головы во имя Аллаха на Елисейских Полях начнут резать уже в этом году - с большой вероятностью. Нужно при этом понимать: то, что происходит сегодня в США, вещь очень опасная. Нужно понимать, что те люди, которых кинули с выборами, это не меньше трети населения США, и они не смирятся. При этом на конкретных лиц оказывается давление. Например, председатель стрелковой ассоциации объявил о банкротстве и сбежал. Видимо, ему были предъявлены аргументы, против которых возражать нельзя".
Кроме того, влияние на Россию происходящее в США может оказать и по причине привязанности элит к Штатам.
"Да, у нас очень много людей, у которых дети живут там. Как это называется? Институт вторых и третьих жён. И я сейчас открою страшную тайну: когда (политические) команды переезжали в Москву, они очень многие завели себе вторых жён, поскольку первые ехать отказались, - добавил Михаил Хазин. - И я хочу сказать, что и в США живут вторые и третьи жёны части наших руководителей, и на них записаны всякие активы. И они сейчас делают одно из двух. Или, говорят, давайте мы будем первыми жёнами. А в ответ слышат - ну, у нас же есть уже первые жёны! Или все активы, переписанные на нас, будут наши".

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