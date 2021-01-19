Большой шухер? Хазин не стал жалеть чиновников: "Я сейчас открою страшную тайну"

Экономист Михаил Хазин стал гостем программы "Царьград. Главное" на "Первом русском". Эфир начали с беседы об обещанном "большом шухере", который ждёт и Россию, и весь мир. Что Хазин вкладывает в этот тезис? Этот вопрос Юрий Пронько и задал гостю. Михаил Хазин отметил, что "большой шухер" ждёт весь мир. А Россия, к слову, останется тихой гаванью, но не по причине экономического роста. Дела у нас не так плохи, но в большей степени именно в сравнении с остальными:

"Россия - тихая гавань? Согласен. Но не только по экономическим причинам, - пояснил Михаил Хазин. - Головы во имя Аллаха на Елисейских Полях начнут резать уже в этом году - с большой вероятностью. Нужно при этом понимать: то, что происходит сегодня в США, вещь очень опасная. Нужно понимать, что те люди, которых кинули с выборами, это не меньше трети населения США, и они не смирятся. При этом на конкретных лиц оказывается давление. Например, председатель стрелковой ассоциации объявил о банкротстве и сбежал. Видимо, ему были предъявлены аргументы, против которых возражать нельзя".

Кроме того, влияние на Россию происходящее в США может оказать и по причине привязанности элит к Штатам.

"Да, у нас очень много людей, у которых дети живут там. Как это называется? Институт вторых и третьих жён. И я сейчас открою страшную тайну: когда (политические) команды переезжали в Москву, они очень многие завели себе вторых жён, поскольку первые ехать отказались, - добавил Михаил Хазин. - И я хочу сказать, что и в США живут вторые и третьи жёны части наших руководителей, и на них записаны всякие активы. И они сейчас делают одно из двух. Или, говорят, давайте мы будем первыми жёнами. А в ответ слышат - ну, у нас же есть уже первые жёны! Или все активы, переписанные на нас, будут наши".