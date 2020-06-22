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Большой секрет США по делу MH17 оказался пшиком: Независимые эксперты провалили задание
22 июня 2020, 19:00 • 77 • Политика
Большой секрет США по делу MH17 оказался пшиком. Независимые эксперты провалили задание. Так, Юрий Антипов указал на очередную неувязку в расследовании крушения малайзийского "Боинга". По его мнению, обнаруженное им логическое несоответствие подрывает версию событий западных следователей.
Независимый технический эксперт Юрий Антипов, изучающий дело о крушении малайзийского "Боинга" рейса MH17, указал в комментарии для канала Царьград на очередные неувязки в расследовании.
Ранее американская сторона отказалась предоставить голландской прокуратуре спутниковые снимки о запуске ракеты, якобы запечатлевшие момент пуска ракеты "Бук" по пассажирскому авиалайнеру в 2014 году.
Между тем агентство Bellingcat обнародовало спутниковые данные, будто бы засвидетельствовавшие провоз зенитно-ракетного комплекса по территории ДНР.
Антипов увидел в этом логическое несоответствие, подрывающее версию западных экспертов.
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