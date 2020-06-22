Большой секрет США по делу MH17 оказался пшиком: Независимые эксперты провалили задание

Независимый технический эксперт Юрий Антипов, изучающий дело о крушении малайзийского "Боинга" рейса MH17, указал в комментарии для канала Царьград на очередные неувязки в расследовании.

Ранее американская сторона отказалась предоставить голландской прокуратуре спутниковые снимки о запуске ракеты, якобы запечатлевшие момент пуска ракеты "Бук" по пассажирскому авиалайнеру в 2014 году.

Между тем агентство Bellingcat обнародовало спутниковые данные, будто бы засвидетельствовавшие провоз зенитно-ракетного комплекса по территории ДНР.

Антипов увидел в этом логическое несоответствие, подрывающее версию западных экспертов.