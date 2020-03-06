Большой секрет большой ОПЕК • 45 • Аналитика

Правду, ничего кроме правды

В минувшую среду в Вене, за два дня до пятничного совещания по серии соглашений ОПЕК+, была на редкость оперативно проведена так называемая министерская встреча мониторингового комитета. Это традиционная очередная встреча по давно согласованному графику, но расширенная — с участием подписантов известных сделок.



Мониторинговый комитет обычно готовит материалы и решение для большого совещания министров, которые как правило, лишь утверждают решения комитета. Но отнюдь не поэтому, а в связи с тем, что от неё реально зависит ситуация на рынке нефти и вследствие этого состояние всей мировой экономики в условиях нарастающей эпидемии вируса Covid19, встреча оказалась в центре внимания мировых СМИ.









Ожидания пишущей братии от большого собеседования министров нефти оправдались только отчасти. Журналисты особенно взбодрились, когда стало известно, что Россия пока не поддержала чрезмерно большого снижения уровней добычи, сославшись на технологические проблемы и невозможность сразу выполнить новые нормы ОПЕК+.



Практически сразу за этим последовал уход с совещания российского министра энергетики Александра Новака. Многие уже готовы были сообщать о разводе ОПЕК с Россией, однако Новак быстро снял напряжение, когда для начала заявил, что вернётся на большое совещание уже 6 марта. Министр разъяснил, что его уход с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ незадолго до его завершения был запланирован заранее и никак не связан с ходом переговоров.



Да, Россия не поддержала предложение большинства партнеров по ОПЕК+ увеличить объем сокращения добычи из-за воздействия на нефтяной рынок эпидемии коронавируса. Но это, повторим, только пока, ведь в Москве неплохо понимают, что что-то делать в любом случае придётся. На сегодня общие объемы сокращения добычи нефти участниками пакта ОПЕК+, напомним, составляют 1,7 млн. баррелей в сутки. Но этого уже не хватает для поддержания нефтяных котировок на приемлемом уровне.



Основную долю снижения, почти 500 тыс. баррелей в сутки, ка известно, приняла на себя Саудовская Аравия, традиционный многолетний лидер ОПЕК. Россия, принципиально не вступающая в организацию, но наладившая с ней неплохое взаимодействие в виде серии сделок ОПЕК+, идёт второй с квотой 300 тыс. баррелей.



В настоящее время обсуждается перспектива снижения суммарных квот ещё на 500 тыс. баррелей, из которых России, по оценкам экспертов, могут достаться 100 тысяч или даже больше. Между тем наша нефтяная отрасль уже испытывает серьёзные проблемы, связанные с необходимостью выдерживать нормативы ОПЕК+.



Спрос на внутреннем рынке, и без того крайне низкий из-за аномально тёплой зимы, не компенсируют существенные потери на экспорте. В настоящее время становится жестокой реальностью перспектива закрытия нескольких десятков низкорентабельных скважин, так как снижение добычи на крупных месторождениях уже почти невозможно в силу технологических причин.





На самом деле в среду ещё не случилось разногласия или срыва очередных плюсов к сделкам ОПЕК. Зато члены мониторингового комитета зачем-то решили на некоторое время, может быть, только до 6 марта, не распространяться о принятых решениях. В том же, что какие-то решения, причём явно устроившие всех участников встречи, были приняты, нет никаких сомнений.



Кто у нас не первый, тот и не второй

Вообще-то, первыми, кого ввело в ступор разрастание китайского коронавируса за пределы Поднебесной, оказались, как и следовало ожидать, биржевые брокеры. Они обрушили котировки и индексы, что наводит на подозрения в откровенной жажде наконец-то сыграть на понижение. Падение нефтяных котировок, тоже ожидавшее, превзошло все самые пессимистичные прогнозы уже по инерции.



Нефтетрейдеры, прекрасно понимающие, что реальное падение спроса на чёрное золото не так велико, чтобы цены упали почти вдвое, просто оказались в хвосте у биржевиков. Давление на рынок, которое оказывали и по-прежнему оказывают спекулянты, буквально требовало ответа. Ответа со стороны людей, принимающих решения.



Однако ответ, который вряд ли стоит считать адекватным, явно задержался. Надежды на то, что ситуация хоть немного рассосётся, не оправдались, и нефтедобытчикам пришлось идти на кардинальные меры. И речь идёт, похоже, уже не только о резком снижении квот добычи, но и о том, чтобы срочно строить и заполнять колоссальные объёмы резервных хранилищ.



Под такие хранилища, куда можно будет сливать избыточную нефть, вполне подойдут существующие резервуары в том же Китае, в странах-изгоях, пребывающих под санкциями, вроде Ирана и России, но очень многое предстоит просто построить. Построить быстро и в колоссальных объёмах, чтобы оставить за собой возможность намного более свободно манипулировать объёмами поставок на рынки.









Возвращаясь к масштабам возможного снижения, отметим, что ситуация немного прояснилась, когда «в люди» вышли некоторые из других членов мониторингового комитета и кое-кто из министров. И тут же прозвучала просто пугающая цифра необходимого сокращения квот в 1,5 миллиона баррелей.



Несмотря на то, что министерская встреча будет продолжена в пятницу, когда всё и должно решиться, нефтяные котировки уже ползут вниз. Перспектива возвращения российского министра и предстоящей озвучки официальной русской позиции не очень вдохновила трейдеров на покупки. Предложения о продажах, хотя и довольно вялые, продолжают преобладать.



Как сообщается из Вены, одним из тех, кто не стал скрывать информацию о полутора миллионах баррелей, стал министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб. Он подкрепил опасную цифру весьма пространным заявлением, имеющим лишь косвенное отношение к делу: «…цена (на нефть. – Авт.) снизилась до 50 долларов за баррель, тогда как в начале года баррель стоил более 65 долларов. Многие заводы, особенно в автомобильном секторе, были вынуждены прекратить свое производство, что имело последствия для всей производственной цепочки в Китае».



Вслед за ним хоть немного позитива сумел привнести министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, который заявил, что ОПЕК «не планирует делать что-либо в одностороннем порядке. Члены картеля, по его словам, «договорились, что будут делать всё вместе, как группа». Журналисты тут же сделали вывод, что под группой подразумевается ОПЕК+.



Но даже генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо так и не назвал конкретно, какой будет или должна быть русская квота в тех самых полутора миллионах. Эксперты полагают, что в этом колоссальном объёме от России могут запросить урезания даже больше, чем на 300 тысяч баррелей. Во всяком случае к вечеру в четверг было точно известно, что странам, не входящим в ОПЕК (помимо России, это Казахстан, Индонезия, и не исключено, что даже США) предложат суммарную квоту в 500 тысяч баррелей.



Наша нефтянка урезание ещё на 300 тысяч баррелей может просто не потянуть. Ситуация складывается так, что предстоит выбирать из двух зол – либо надолго смириться с предельно низкими нефтяными котировками, либо ужиматься опять же себе в ущерб. И в том, и в другом случае удар по российской нефтедобыче будет очень сильным, и какое из двух зол окажется больше и страшнее, на данный момент предсказать никто не в силах.



Хорошо известно, что российский бизнес, отправляя министра Новака в Вену, соглашался только на продление действующих квот, но не их расширение. Расширение, как выясняется, настолько масштабное, что возможная выгода от него в виде вновь растущих цен на углеводородное сырьё может оказаться совершенно бесполезной. В минувшую среду в Вене, за два дня до пятничного совещания по серии соглашений ОПЕК+, была на редкость оперативно проведена так называемая министерская встреча мониторингового комитета. Это традиционная очередная встреча по давно согласованному графику, но расширенная — с участием подписантов известных сделок.Мониторинговый комитет обычно готовит материалы и решение для большого совещания министров, которые как правило, лишь утверждают решения комитета. Но отнюдь не поэтому, а в связи с тем, что от неё реально зависит ситуация на рынке нефти и вследствие этого состояние всей мировой экономики в условиях нарастающей эпидемии вируса Covid19, встреча оказалась в центре внимания мировых СМИ.Ожидания пишущей братии от большого собеседования министров нефти оправдались только отчасти. Журналисты особенно взбодрились, когда стало известно, что Россия пока не поддержала чрезмерно большого снижения уровней добычи, сославшись на технологические проблемы и невозможность сразу выполнить новые нормы ОПЕК+.Практически сразу за этим последовал уход с совещания российского министра энергетики Александра Новака. Многие уже готовы были сообщать о разводе ОПЕК с Россией, однако Новак быстро снял напряжение, когда для начала заявил, что вернётся на большое совещание уже 6 марта. Министр разъяснил, что его уход с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ незадолго до его завершения был запланирован заранее и никак не связан с ходом переговоров.Да, Россия не поддержала предложение большинства партнеров по ОПЕК+ увеличить объем сокращения добычи из-за воздействия на нефтяной рынок эпидемии коронавируса. Но это, повторим, только пока, ведь в Москве неплохо понимают, что что-то делать в любом случае придётся. На сегодня общие объемы сокращения добычи нефти участниками пакта ОПЕК+, напомним, составляют 1,7 млн. баррелей в сутки. Но этого уже не хватает для поддержания нефтяных котировок на приемлемом уровне.Основную долю снижения, почти 500 тыс. баррелей в сутки, ка известно, приняла на себя Саудовская Аравия, традиционный многолетний лидер ОПЕК. Россия, принципиально не вступающая в организацию, но наладившая с ней неплохое взаимодействие в виде серии сделок ОПЕК+, идёт второй с квотой 300 тыс. баррелей.В настоящее время обсуждается перспектива снижения суммарных квот ещё на 500 тыс. баррелей, из которых России, по оценкам экспертов, могут достаться 100 тысяч или даже больше. Между тем наша нефтяная отрасль уже испытывает серьёзные проблемы, связанные с необходимостью выдерживать нормативы ОПЕК+.Спрос на внутреннем рынке, и без того крайне низкий из-за аномально тёплой зимы, не компенсируют существенные потери на экспорте. В настоящее время становится жестокой реальностью перспектива закрытия нескольких десятков низкорентабельных скважин, так как снижение добычи на крупных месторождениях уже почти невозможно в силу технологических причин.На самом деле в среду ещё не случилось разногласия или срыва очередных плюсов к сделкам ОПЕК. Зато члены мониторингового комитета зачем-то решили на некоторое время, может быть, только до 6 марта, не распространяться о принятых решениях. В том же, что какие-то решения, причём явно устроившие всех участников встречи, были приняты, нет никаких сомнений.Вообще-то, первыми, кого ввело в ступор разрастание китайского коронавируса за пределы Поднебесной, оказались, как и следовало ожидать, биржевые брокеры. Они обрушили котировки и индексы, что наводит на подозрения в откровенной жажде наконец-то сыграть на понижение. Падение нефтяных котировок, тоже ожидавшее, превзошло все самые пессимистичные прогнозы уже по инерции.Нефтетрейдеры, прекрасно понимающие, что реальное падение спроса на чёрное золото не так велико, чтобы цены упали почти вдвое, просто оказались в хвосте у биржевиков. Давление на рынок, которое оказывали и по-прежнему оказывают спекулянты, буквально требовало ответа. Ответа со стороны людей, принимающих решения.Однако ответ, который вряд ли стоит считать адекватным, явно задержался. Надежды на то, что ситуация хоть немного рассосётся, не оправдались, и нефтедобытчикам пришлось идти на кардинальные меры. И речь идёт, похоже, уже не только о резком снижении квот добычи, но и о том, чтобы срочно строить и заполнять колоссальные объёмы резервных хранилищ.Под такие хранилища, куда можно будет сливать избыточную нефть, вполне подойдут существующие резервуары в том же Китае, в странах-изгоях, пребывающих под санкциями, вроде Ирана и России, но очень многое предстоит просто построить. Построить быстро и в колоссальных объёмах, чтобы оставить за собой возможность намного более свободно манипулировать объёмами поставок на рынки.Возвращаясь к масштабам возможного снижения, отметим, что ситуация немного прояснилась, когда «в люди» вышли некоторые из других членов мониторингового комитета и кое-кто из министров. И тут же прозвучала просто пугающая цифра необходимого сокращения квот в 1,5 миллиона баррелей.Несмотря на то, что министерская встреча будет продолжена в пятницу, когда всё и должно решиться, нефтяные котировки уже ползут вниз. Перспектива возвращения российского министра и предстоящей озвучки официальной русской позиции не очень вдохновила трейдеров на покупки. Предложения о продажах, хотя и довольно вялые, продолжают преобладать.Как сообщается из Вены, одним из тех, кто не стал скрывать информацию о полутора миллионах баррелей, стал министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб. Он подкрепил опасную цифру весьма пространным заявлением, имеющим лишь косвенное отношение к делу: «…цена (на нефть. – Авт.) снизилась до 50 долларов за баррель, тогда как в начале года баррель стоил более 65 долларов. Многие заводы, особенно в автомобильном секторе, были вынуждены прекратить свое производство, что имело последствия для всей производственной цепочки в Китае».Вслед за ним хоть немного позитива сумел привнести министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, который заявил, что ОПЕК «не планирует делать что-либо в одностороннем порядке. Члены картеля, по его словам, «договорились, что будут делать всё вместе, как группа». Журналисты тут же сделали вывод, что под группой подразумевается ОПЕК+.Но даже генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо так и не назвал конкретно, какой будет или должна быть русская квота в тех самых полутора миллионах. Эксперты полагают, что в этом колоссальном объёме от России могут запросить урезания даже больше, чем на 300 тысяч баррелей. Во всяком случае к вечеру в четверг было точно известно, что странам, не входящим в ОПЕК (помимо России, это Казахстан, Индонезия, и не исключено, что даже США) предложат суммарную квоту в 500 тысяч баррелей.Наша нефтянка урезание ещё на 300 тысяч баррелей может просто не потянуть. Ситуация складывается так, что предстоит выбирать из двух зол – либо надолго смириться с предельно низкими нефтяными котировками, либо ужиматься опять же себе в ущерб. И в том, и в другом случае удар по российской нефтедобыче будет очень сильным, и какое из двух зол окажется больше и страшнее, на данный момент предсказать никто не в силах.Хорошо известно, что российский бизнес, отправляя министра Новака в Вену, соглашался только на продление действующих квот, но не их расширение. Расширение, как выясняется, настолько масштабное, что возможная выгода от него в виде вновь растущих цен на углеводородное сырьё может оказаться совершенно бесполезной. Алексей Подымов, Виктор Малышев, д.э.н. 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